Huescas y Padilla, los mexicanos que ya conocen a sus rivales en Champions, ¿qué les depara la IA?

Huescas y Padilla, mexicanos en Champions. Foto: Getty

Huescas y Padilla son dos jóvenes futbolistas mexicanos que, juntos a sus clubes, estuvieron muy atentos al sorteo de la Champions League que se hizo este jueves 28 de agosto. Barcelona y PSG fueron parte de los equipos que les tocó.

Rodrigo Huescas llegó al Copenhague, de Dinamarca, en julio de 2024, donde ya ganó Superliga y Copa en ese país. Ahora, la vitrina de la máxima competencia de futbol en Europa está a la vista.

En tanto, Alex Padilla regresó al Athletic Club, de España, luego de un breve paso que tuvo por los Pumas de la Liga MX. En esta ocasión, el haber vuelto le abrió la puerta para poder disputar (si recibe minutos) con su equipo la Champions League.

¿Cuáles son los rivales de los mexicanos en Champions League?

Todos los partidos de la Fase Liga se juegan de acuerdo con un sistema donde cada club se mide ante ocho oponentes. Cada equipo tiene la posibilidad de jugar cuatro partidos en casa y cuatro de visita. Huescas y Padilla conocieron a sus rivales luego del sorteo:

Rodrigo Huescas

El Copenhague fue ubicado en el bombo número cuatro y ello le dejó como rivales directos a: Borussia Dortmund, Barcelona, Bayer Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat Almaty y Qarabag.

Alex Padilla

En tanto, Athletic Club también fue posicionado en el bombo número cuatro, y a ellos les tocó jugar contra: PSG, Borussia Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting CP, Slavia Praha, Qarabag y Newcastle.

¿Cómo le irá a Huescas y Padilla en la Champions League 2025/26, según la IA?

La IA lanzó su predicción sobre Huescas y Padilla, con panoramas particulares, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió lo siguiente:

Lo que se espera para Rodrigo Huescas

Su equipo se enfrentará a rivales como el Barcelona, Borussia Dortmund y Villarreal. Por lo que se considera que el Copenhague tendría pocas oportunidades de avanzar, pero la presencia de Huescas en estos partidos le daría una valiosa experiencia ante algunos de los mejores equipos del mundo, lo que será fundamental para su desarrollo y su posible participación en el Mundial de 2026.

Lo que se espera para Alex Padilla

El guardameta podría debutar en este torneo. Su equipo enfrentará a equipos como el PSG, Arsenal y Atalanta. Se espera que la experiencia en la portería del Athletic Club y su participación en la Champions League sean un gran impulso para su carrera.

¿Cuándo son los partidos de la Champions League 2025/26?

Luego de conocer cómo quedó el sorteo de la Champions League 2025/26, la Fase Liga así quedó en agenda:

Jornada 1: 16–18 de septiembre de 2025

Jornada 2: 30 de septiembre y 1 de octubre 2025

Jornada 3: 21/22 de octubre de 2025

Jornada 4: 4/5 de noviembre de 2025

Jornada 5: 25/26 de noviembre de 2025

Jornada 6: 9/10 de diciembre de 2025

Jornada 7: 20/21 de enero de 2026