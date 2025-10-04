Increíble final: Chelsea derrota al Liverpool con un gol sobre la hora de Estêvão Willian

GENERANDO AUDIO...

Estêvão Willian celebra un gol | Action Images via Reuters/Matthew Childs

El Chelsea logró una victoria inesperada al vencer 2-1 al Liverpool en Stamford Bridge por la jornada 7 de la Premier League 2025. Moisés Caicedo abrió el marcador al 14’, Cody Gakpo igualó al 63’ y, cuando todo parecía definido, Estêvão Willian anotó el gol del triunfo al 90+5’. El resultado impulsa a los Blues al sexto lugar con 11 puntos, mientras que el equipo de Arne Slot pierde el liderato a manos del Arsenal, que ahora encabeza la tabla con 16 unidades.

