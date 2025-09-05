GENERANDO AUDIO...

Independiente fue eliminado de la Copa Sudamericana. Foto: Getty

El equipo de futbol argentino Independiente fue eliminado de la Copa Sudamericana, así lo informó la Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL, luego de que analizó los hechos de violencia registrados en su estadio durante el partido contra la Universidad Católica de Chile.

Asimismo, se especificó que no solo la escuadra de Avellaneda fue sancionado, también lo fue el club chileno, esto luego de que se confirmaron infracciones a distintos artículos del Código Disciplinario, del Reglamento de Seguridad y del Manual de Clubes de la CONMEBOL Sudamericana 2025. La decisión incluyó medidas deportivas, económicas y sociales con impacto inmediato en ambos equipos.

Castigos para Independiente

Además de que Independiente fue eliminado de la Copa Sudamericana, el club tuvo la obligación de disputar sus próximos siete partidos como local a puerta cerrada y sus próximos siete encuentros como visitante sin la presencia de aficionados propios.

Además, la CONMEBOL también le impuso una multa de 150 mil dólares, monto que se descontó automáticamente de los derechos de televisión o patrocinio. A esa cantidad se sumó otra sanción de 100 mil dólares por infracciones adicionales.

Sin embargo, no fue excluido de futuras competiciones, así se dio a conocer en un comunicado.

Sanciones a Universidad de Chile

Por su parte, la Universidad de Chile igualmente recibió sanciones significativas. El club tendrá que disputar sus siguientes siete partidos como local sin público y jugar siete encuentros como visitante sin aficionados propios. Además, la institución fue multada con 150 mil dólares, deducidos de los ingresos televisivos o de patrocinio.

Adicionalmente, se impuso una segunda multa de 120 mil dólares por violar el artículo 15.2 del Código Disciplinario en concordancia con el artículo 27.

Campañas contra la discriminación

Ambos equipos fueron obligados a realizar activaciones sociales en su siguiente partido como locales. Estas incluyeron mostrar un cartel con la frase “Basta de racismo, discriminación y violencia” durante la formación de los equipos frente a la tribuna de honor. El diseño y medidas del cartel fueron definidos por la Dirección de Marketing de la CONMEBOL.

Asimismo, cada club tuvo que difundir en sus redes sociales una campaña con la misma frase durante los tres días previos a su siguiente compromiso oficial, previa autorización de la Confederación.

Restricciones en partidos a puerta cerrada

La resolución estableció claramente quiénes podían ingresar a los estadios en los partidos sin público. Solo se permitió la entrada de delegaciones limitadas de jugadores, cuerpo técnico, personal médico y directivos. También accedieron periodistas acreditados con autorización previa, personal de transmisión, policías, equipo médico y trabajadores del estadio.

Advertencias y recursos

La CONMEBOL advirtió a Independiente y a la Universidad de Chile que, en caso de reincidencia en conductas similares, se aplicarían sanciones más graves bajo lo dispuesto en el artículo 27 del Código Disciplinario.

Finalmente, ambos clubes fueron notificados de que tenían un plazo de siete días para apelar la decisión ante la Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL. Para ello, debían cumplir las formalidades exigidas y abonar una cuota de apelación de 3 mil dólares.

Postura de Independiente

Luego de que Independiente fue eliminado de la Copa Sudamericana, el club de Avellanada mostró su desagrado de la decisión.

Postura de la Universidad de Chile

Postura de la Universidad de Chile