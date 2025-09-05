Independiente exige ser retirado del Museo Conmebol tras sanción en Copa Sudamericana

GENERANDO AUDIO...

Club Independiente de Argentina pidió eliminar sus referencias en museo. FOTO: AFP

El Club Independiente de Argentina exigió este viernes ser retirado del Museo de la Conmebol, luego de que el organismo lo descalificara de la Copa Sudamericana 2025 por los incidentes ocurridos en el partido de octavos de final frente a la Universidad de Chile.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, el club pidió eliminar toda referencia a la institución y la restitución de los objetos entregados al museo, además de cuestionar lo que calificó como una “decisión política” del organismo sudamericano.

Violencia en el estadio Libertadores de América

La sanción se deriva de los graves hechos de violencia registrados hace dos semanas en el estadio Libertadores de América, en Buenos Aires. Aficionados de ambos equipos protagonizaron una de las peleas más violentas en el continente en los últimos años, que incluyó el uso de cuchillos, palos y granadas de estruendo.

Durante los disturbios también se incendiaron butacas y un aficionado se arrojó desde las gradas para escapar del ataque. El saldo fue de al menos 19 heridos, dos de ellos graves, y más de 100 detenidos, en su mayoría seguidores chilenos, de acuerdo con la policía argentina.

Multas y sanciones de Conmebol

El Comité Disciplinario de Conmebol decidió que ambos equipos deberán disputar 14 partidos internacionales sin público (siete como local y siete como visitante). Además, impuso una multa de 250,000 dólares a Independiente y de 270,000 dólares a Universidad de Chile.

En el caso del club argentino, la sanción incluyó la descalificación del torneo, mientras que la U de Chile fue declarada ganadora del encuentro.

Reacciones de los clubes y autoridades

El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, aseguró que “se ha hecho justicia en lo deportivo”, aunque confirmó que presentará una apelación para modificar algunos puntos del fallo.

El partido, jugado el 20 de agosto, fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera a los 48 minutos, tras una serie de disturbios en las tribunas. Poco después, la Conmebol anunció la cancelación del encuentro a través de altavoces, momento en el que se produjeron los hechos más violentos.

Independiente, como organizador del partido, fue señalado por fallas en la logística de seguridad. La situación trascendió a nivel político luego de que el presidente de Chile, Gabriel Boric, denunciara un “linchamiento” contra aficionados chilenos.