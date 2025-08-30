GENERANDO AUDIO...

En el US Open 2025 se dio un hecho insólito. Foto: Reuters

Un episodio de indignación se vivió en el US Open 2025 cuando, tras finalizar un partido, el tenista polaco Kamil Majchrzak intentó obsequiar su gorra a un pequeño fan que le había pedido un recuerdo.

Sin embargo, un hombre que estaba junto al menor se la arrebató de las manos y, entre risas, la guardó en la bolsa de una mujer que lo acompañaba. La escena, grabada por aficionados, mostró la decepción del niño, que incluso reclamó al hombre sin obtener respuesta.

El gesto de Majchrzak buscaba ser un momento emotivo tras su victoria, pero terminó empañado por la acción del espectador, que fue duramente criticado en redes sociales.

El video se volvió viral y generó una ola de comentarios de repudio hacia la falta de empatía mostrada en las gradas, pero el destino le tenía preparada una sorpresa al menor afectado.

Reacción del tenista

Al enterarse del incidente, Majchrzak recurrió a su cuenta de Instagram para intentar remediarlo. Compartió una captura del video y solicitó la ayuda de sus seguidores para encontrar al niño, mencionando que, gracias al apoyo de Asics Tennis, tenía suficientes gorras disponibles.

“Después del partido no me percaté de que mi gorra no llegó al chico. Gracias a @asictennis tengo suficientes gorras, así que estoy preparado para eso. Si eres tú, por favor envíame un DM”.

La comunidad digital respondió rápidamente y en menos de una hora se logró identificar al niño.

El tenista compartió en sus historias en su Instagram el momento del encuentro con el menor afectado, que recibió su gorra.

De momento se desconoce la identidad del señor que le arrebató la gorra al niño en el último major del tenis y cuarto Grand Slam del año.