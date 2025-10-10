Inicia audiencia del exfutbolista Omar “N”; su defensa afirma contar con pruebas de inocencia

GENERANDO AUDIO...

Comienza audiencia de Omar “N”. Foto: Getty Images

La audiencia de Omar “N” inició cerca de las 9:00 de la mañana de este viernes en la que se definirá la situación legal del exfutbolista, detenido el pasado sábado 4 de octubre, y acusado del delito de abuso sexual infantil.

El abogado de la familia de la víctima, Juan Soltero, expresó su confianza en que el juez vinculará a proceso al imputado. Soltero aseguró que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público son “suficientemente robustos” y acreditan “sin lugar a duda” la existencia del hecho.

Asimismo, señaló desconocer anteriores denuncias que fueron archivadas, aunque sospecha que podrían estar relacionadas con el mismo delito.

Defensa de Omar “N” con pruebas de inocencia

Por su parte, el abogado defensor de Omar “N”, afirmó estar seguro de que su cliente no será vinculado a proceso.

Indicó que cuenta con “material probatorio” que demostrará la inocencia del exfutbolista y señaló que no procede la reapertura de las carpetas archivadas, ya que se trata de casos cerrados y los plazos legales ya vencieron.

Se espera que durante la audiencia se resuelva si Omar “N” será o no vinculado a proceso por el delito que se le imputa.

Omar “N” fue detenido el 4 de octubre en Zapopan

El pasado 4 de octubre, elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco detuvieron a Omar “N” en el municipio de Zapopan, tras cumplimentar una orden de aprehensión por su presunta participación en un caso de abuso sexual infantil.

La denuncia fue presentada por una adolescente que habría sido víctima desde los 10 años de edad. La carpeta de investigación incluye testimonios, pruebas periciales y un video que forma parte de los indicios presentados por la parte acusadora.

Ingreso al penal de Puente Grande y proceso judicial

Horas después de su detención, el exfutbolista fue trasladado e ingresado al Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) en Puente Grande. El 6 de octubre se celebró la primera audiencia, donde el juez de control dictó prisión preventiva mientras se resolvía su situación jurídica.

Durante este periodo, la defensa del deportista solicitó ampliar el plazo constitucional para presentar pruebas, lo que llevó a que la audiencia de vinculación se realizara este viernes 10 de octubre.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, Omar “N” tiene dos carpetas previas y aunque no se precisaron los delitos, se aclaró que cada una corresponde a una víctima distinta y que son independientes del caso vigente.

Según la dependencia, las dos carpetas se encuentran en archivo de concentración y están siendo revisadas para determinar la información exacta y las circunstancias de cada denuncia.

En conferencia, Elizabeth Canales Rodríguez, vicefiscal de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas y Adolescentes, explicó que se trabaja en la revisión de las carpetas previas contra el exdelantero de Chivas para poder ofrecer datos verificados.