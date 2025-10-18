GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

El Estadio Ángel Flores de Culiacán se desbordó con la presencia de 18 mil aficionados durante la ceremonia inaugural de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El encuentro entre los Tomateros de Culiacán y los Algodoneros de Guasave marcó el inicio de una nueva etapa deportiva en Sinaloa, acompañada por un espectacular show de drones y pirotecnia que iluminó el cielo de la capital.

Operativo especial para un arranque seguro

Con motivo del inicio de la temporada, el Gobierno de Sinaloa desplegó un operativo de seguridad con la participación de los tres niveles de gobierno para resguardar el entorno del estadio y garantizar la tranquilidad de los asistentes.

Las autoridades informaron que estas acciones se realizan de forma permanente durante los eventos nocturnos, con el propósito de ofrecer a las familias una experiencia segura y ordenada en cada jornada deportiva.

El “Cuadrangular del Bienestar” impulsa causa social

Previo al arranque oficial de la LMP, se llevaron a cabo los partidos con causa del “Cuadrangular del Bienestar 2025”, una iniciativa que impulsa el programa estatal de trasplante renal a favor de las infancias sinaloenses.

Los estadios locales registraron llenos totales, reflejando el compromiso de la afición y de los equipos participantes con las acciones de bienestar social.

Identidad, deporte y comunidad

El altruismo y la pasión deportiva de los sinaloenses se consolidan como motores de unión social. De acuerdo con el gobierno estatal, este tipo de eventos no solo promueven el esparcimiento y la convivencia familiar, sino que también fomentan la economía local y fortalecen el sentido de pertenencia en la comunidad.