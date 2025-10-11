GENERANDO AUDIO...

¡Se acaba una temporada histórica para el mexicano Isaac del Toro! – Foto: AFP

Isaac del Toro, ciclista mexicano de 21 años, terminó en el quinto lugar del Giro de Lombardía 2025, consiguiendo así su mejor resultado en un monumento, de acuerdo con el portal deportivo mexicano Claro Sports. El apodado “Torito” también fue una pieza clave para el triunfo de Tadej Pogacar, compañero del ensenadense en el UAE Team Emirates XRG.

El también llamado “Hijo de Ensenada” tuvo un cierre destacado con un sprint que lo dejó dentro del Top 5 de la competencia en la ‘Clásica de las hojas Caídas’.

Isaac del Toro corre con inteligencia en el Giro de Lombardía 2025

La estrategia del UAE Team Emirates jugó a favor de Tadej Pogacar, por lo que el papel de Isaac del Toro fue de apoyo para su compañero de equipo, quien terminaría por llevarse el triunfo en el Giro de Lombardía 2025.

Cuando el ciclista esloveno se lanzó al ataque para hacerse del liderato, el mexicano asumió la encomienda de frenar a Remco Evenepoel y, de esta manera, el equipo blanco pudiera hacerse de un nuevo triunfo en la temporada.

A raíz del papel estratégico del bajacaliforniano, Pogacar se encaminó a la meta sin que alguien pudiera alcanzarlo, según la crónica de Claro Sports.

De esta manera, el europeo consumó su quinta victoria consecutiva en Lombardía, igualando a Fausto Coppi como los máximos ganadores de la carrera y consolidándose como el primero en lograr cinco victorias seguidas en este terreno.

Un resultado simbólico para el mexicano en Lombardía

Aunque Isaac del Toro buscaba conseguir su decimosexta victoria de la temporada 2025, entrar en el Top 5 del Giro de Lombardía 2025 no es un logro menor.

Esta es su mejor participación en un monumento tras sus dos apariciones en Milano-Sanremo, en el que consiguió el treceavo lugar este mismo año, de acuerdo con la multiplataforma deportiva mexicana.

Pogacar finalizó el Giro de Lombardía 2025 con un tiempo de 5:45:53, mientras que Isaac del Toro cruzó la meta a 4:16 del pentacampeón, en esta prueba de 238 kilómetros entre Como y Bérgamo

Cabe destacar que esta fue una prueba desafiante y complicada con 4 mil 400 metros de desnivel acumulado, que puso a prueba la resistencia y la estrategia de los ciclistas.

Isaac del Toro ganó el Gran Piemonte 2025, que le significó su victoria número 15 de la temporada, cifra que lo confirma como una de las revelaciones del pelotón internacional, a sus apenas 21 años.