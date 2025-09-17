GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro en el Mundial de Ruta de Ruanda 2025. Foto: AFP

El Mundial de Ruta de Ruanda 2025 contará con la participación del ciclista Isaac del Toro. El continente africano acogerá por primera vez este evento, con Kigali como escenario de esto histórico acontecimiento.

Los fans del ciclismo, y del “Torito”, quien viene de conquistar el Trofeo Matteotti 2025, podrán seguir en vivo cada detalle que se vaya generando en esta competencia en el continente de África a través de la multiplataforma de Claro Sports.

¿Cuándo y a qué hora corre Isaacl del Toro en Ruanda?

Para ver a Isaac del Toro en el Mundial de Ruta de Ruanda 2025 se tendrá que madrugar, y un caso desvelarse. La agenda será la siguiente:

Domingo 21 de septiembre | Contrarreloj Élite Varonil

México y Centroamérica : 05:30 horas

: 05:30 horas Panamá : 06:30 horas

: 06:30 horas República Dominicana: 07:30 horas

Lunes 22 de septiembre | Contrarreloj Sub 23 Varonil

México y Centroamérica : 05:15 horas

: 05:15 horas Panamá : 06:15 horas

: 06:15 horas República Dominicana: 07:15 horas

Viernes 26 de septiembre | Carrera en Ruta Sub 23 Varonil

México y Centroamérica : 03:45 horas

: 03:45 horas Panamá : 04:45 horas

: 04:45 horas República Dominicana: 05:45 horas

Domingo 28 de septiembre | Carrera en Ruta Élite Varonil

México y Centroamérica : 01:25 horas

: 01:25 horas Panamá : 02:25 horas

: 02:25 horas República Dominicana: 03:25 horas

Datos relevantes del evento

Ruanda es conocida como la “tierra de las mil colinas”, y para muchos ciclistas será su primera experiencia en este desafiante terreno. El Mundial de Ruta de Ruanda 2025 también será un paso más en la globalización del ciclismo y llegarán en un momento en el que los ciclistas africanos aparecen cada vez más en los titulares internacionales.

También representarán una oportunidad y una motivación adicional para que la generación más joven de ciclistas africanos compita y destaque a nivel mundial.

Para ello, la UCI, su Centro Mundial de Ciclismo (WCC) y el Satélite de Desarrollo Continental del UCI WCC en Paarl, Sudáfrica, han preparado a los más talentosos para este importante evento con una estrategia específica para África 2025.