Isaac del Toro en la Coppa Agostini 2025; queda en el sitio 36

Isaac del Toro en la Coppa Agostini 2025. Foto: AFP

El ciclista Isaac del Toro quedó en el sitio 36 en la Coppa Agostini 2025. Aunque el mexicano no ganó, sí trabajó en equipo para que su compañero Adam Yates se llevara el triunfo 31 de su carrera y el número 90 del UAE Team Emirates.

El sábado pasado, el mexicano ganó el Giro dell’Emilia, lo cual representó su victoria número 14 de la temporada, por lo que este fin de semana fue bastante positivo para él y su equipo.

¿Cómo fue la actuación de Isaac del Toro en la Coppa Agostini?

La carrera de la Coppa Agostini constató de 167 kilómetros, donde hubo varias subidas y descensos, lo que fue todo un reto para los competidores. Isaac del Toro formó parte de una fuga de 17 ciclistas, donde también figuraron Adam Yates, Carlos Canal, Ion Izagirre, Lorenzo Milesi y Hugo de la Calle.

El momento que comenzó a marcar el rumbo fue a falta de 17 kilómetros, donde Carlos Canal sufrió un pinchazo en su bicicleta, situación que aprovechó Yates para apretar el ritmo rumbo a la meta.

Por su parte, el “Torito” puso sus esfuerzos en apoyar a su compañero del UAE Team Emirates y estuvo dentro del grupo perseguidor que trató de recortar diferencias, manteniéndose activo y atento a los movimientos más exigentes del tramo medio de la carrera.

Clasificación de la Coppa Agostini 2025

Finalmente, Isaac del Toro concluyó en el lugar número 36, luego de cruzar la meta. Mientras que, el Top 10 de la Coppa Agostini 2025 fue el siguiente: