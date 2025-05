GENERANDO AUDIO...

¡Isaac del Toro está a dos días de coronarse en el Giro de Italia 2025! | Foto: AFP

El ciclista mexicano Isaac del Toro terminó la Etapa 19 del Giro de Italia 2025 en segundo lugar y llegará a la penúltima etapa del Giro de Italia 2025 con la “Maglia Rosa“, el distintivo que lo acredita como líder general de la competencia. Gracias al apoyo del equipo UAE Team Emirates XRG, el joven de 21 años logró mantener su ventaja frente al ecuatoriano Richard Carapaz tras la Etapa 19.

El recorrido de Biella a Champoluc es uno de los más exigentes del evento y el oriundo de Ensenada, Baja California, se las arregló en una pelea brutal para mantenerse en la punta con una ventaja de 43 segundos con respecto a su más cercano competidor. ¡La victoria absoluta está cada vez más cerca!

Así le fue a Isaac del Toro en la Etapa 19 del Giro de Italia 2025

Una lucha encarnizada entre Richard Carapaz e Isaac del Toro encendió el último tramo de la Etapa 19 del Giro de Italia 2025, yendo el mexicano detrás del mexicano en una persecución por la supremacía.

El ensenadense resistió con el apoyo de un aficionado que ondeaba la bandera mexicana desde que faltaban 6 kilómetros para la meta.

“Isaac del Toro valientemente resiste” gritaba el narrador de la transmisión de Claro Sports, cuando el mexicano ya estaba a segundos del ecuatoriano, quien volvió a demostrar una resistencia brutal en la pista.

Faltando unos cuantos metros, el llamado “Torito” logró adelantar al ecuatoriano y no soltó su ventaja hasta alzar los brazos al cruzar la línea de llegada.

Cabe destacar que Nicolas Prodhomme ganó la Etapa 19, siendo el único que superó a Isaac del Toro y Richard Carapaz en una emocionante carrera.

¿Qué sigue para que el mexicano se corone campeón?

Solo restan tres etapas del Giro de Italia 2025 y la clasificación se puso al rojo vivo. ¿Qué sigue para que Isaac del Toro pueda coronarse en esta prestigiosa competencia de ciclismo?

Posteriormente, se correrán las etapas definitivas de esta forma:

Etapa 20: Verrès – Sestrière de 205 kilómetros (Cinco estrellas de dificultad) Sábado 31 de mayo

Etapa 21: Roma de 143 kilómetros (Una estrella de dificultad) Domingo 1 de junio

La llamada “Maglia Rosa” es como se le conoce al jersey rosa que usa el líder del Giro de Italia para que los espectadores puedan reconocer al ciclista que está en la cima de la competencia.

¿Qué significa la “Maglia Rosa”?

El jersey en realidad se llama magliot y los hay en cuatro colores distintos, de acuerdo con Claro Sports:

Magliot rosa: Se le da al líder de la clasificación en el Giro de Italia. El ciclista que lo porte tras las 21 etapas que conforma el circuito, se podría proclamar como el ganador de la carrera

Se le da al líder de la clasificación en el Giro de Italia. El ciclista que lo porte tras las 21 etapas que conforma el circuito, se podría proclamar como el ganador de la carrera Magliot blanco: Es para los competidores más jóvenes de la carrera. Lo portan aquellos que tienen el mejor tiempo y que tengan 25 años o menos, como es el caso de Isaac del Toro

Es para los competidores más jóvenes de la carrera. Lo portan aquellos que tienen el mejor tiempo y que tengan 25 años o menos, como es el caso de Isaac del Toro Magliot azul: lo porta aquel que haya acumulado más puntos de rey de la montada, el que haya tenido un mejor desempeño en las pendientes a lo largo de la carrera

lo porta aquel que haya acumulado más puntos de rey de la montada, el que haya tenido un mejor desempeño en las pendientes a lo largo de la carrera Magliot morado: Es para la persona que tenga más puntos en los sprints intermedios y finales; por lo que dicha indumentaria lo coloca como el mejor sprinter de la carrera

Antes de comenzar la actividad de este martes, Isaac del Toro dijo: Es un sueño estar en esta posición; me hace muy feliz por mí y por mi país. He trabajado mucho por ello, y me siento un afortunado”.

¿Quién es Isaac Del Toro Romero?

Originario de Ensenada, Baja California, Isaac Del Toro Romero nació el 27 de noviembre de 2003 y ha estado vinculado al ciclismo desde temprana edad, motivado por sus padres.

Su formación abarcó desde el ciclismo de montaña y el ciclocross hasta las rutas de alta competencia. Esta pasión lo llevó a dejar su tierra natal para abrirse camino en Europa.

En 2019 se unió a la A.R. Monex Pro Cycling Team, una escuadra basada en San Marino compuesta por ciclistas mexicanos que buscan proyectarse en el ámbito internacional.

Su carrera despegó en 2023 al ganar el Tour de l’Avenir, considerado el Tour de Francia para corredores Sub-23, lo que le valió un lugar en el poderoso equipo UAE Team Emirates.

En su debut en el Giro de Italia, Del Toro se ha mostrado sólido y ambicioso. Cuando se le preguntó si cree que puede ganar el Giro, el joven mexicano se mostró prudente, pero no dejó de soñar: “Soñar es gratis”, dijo con una sonrisa.

Este es su palmarés al momento:

Campeón del Tour de l’Avenir (2023)

3.º lugar en el Tour Down Under (Australia, 2024)

Campeón de la Vuelta a Asturias (2024)

1.º lugar en la Milano-Turín (2025)

Si “Torito” gana el Giro 2025, se convertiría en el primer mexicano en conseguir el triunfo definitivo en una de las competencias de ciclismo más prestigiosas del mundo.