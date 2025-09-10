GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro sumó su victoria número 14 del año. Foto: GettyImages

El ciclista mexicano Isaac del Toro ganó la edición 97 del Giro della Toscana este miércoles 10 de septiembre tras conquistar los 189 kilómetros del recorrido.

Del Toro sigue imparable y volvió a coronarse en territorio italiano, donde mostró su calidad como ciclista llegando solo a la meta y sumando su victoria 14 del año.

Así fue la prueba de Isaac del Toro

El corredor del UAE Team Emirates tuvo que enfrentarse a las pendientes que tenía el recorrido, como la subida al Monte Serra, que los participantes se enfrentan en dos ocasiones antes de encarar el tramo final, como lo menciona Claro Sports.

El mexicano mostró una gran estrategia desde el principio, donde mantuvo el control en una etapa decisiva y se despegó en los últimos 28 kilómetros, que le dio una ventaja de 10 segundos sobre su más cercano rival, el australiano Michael Storer.

Este triunfo reafirma el buen momento que está pasando el pedalista de Ensenada, quien el domingo pasado conquistó la edición 47 del Gran Premio Industria y Artigianato de Larciano.

Con esta victoria, el mexicano se convirtió en el primer ciclista latinoamericano en ganar esta competencia.

Cabe recordar que el Giro della Toscana es parte de los Circuitos Continentales de la Unión Ciclista Internacional (UCI) dentro del calendario Europa Tour.

El ciclista suma su segundo triunfo consecutivo en cuatro días y contribuye al récord de su escuadra, por lo que la UAE Team Emirates alcanzó las 82 victorias en la temporada, superando la marca del año pasado, que fueron 81.

Los 14 triunfos de Isaac Del Toro en 2025

Isaac del Toro ha tenido un año destacado y ya acumula 14 victorias, incluyendo un triunfo en el Giro de Italia 2025: