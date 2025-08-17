Isaac del Toro fuera del Top 10 en la Clásica de Hamburgo 2025

GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro sin podio en Clásica de Hamburgo 2025. Foto: AFP

El ciclista Isaac del Toro se quedó cerca de ganar la Clásica de Hamburgo 2025 este domingo. Quedó fuera del Top 10, donde el irlandés Rory Townsend se proclamó como justo vencedor. En esta ocasión, el plan de carrera del mexicano fue la de trabajar en equipo.

La Clásica de Hamburgo se llevó a cabo en Alemania, con un recorrido de 207 kilómetros, y con salida desde Buxtehude hasta llegar a Hamburgo.

Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo 2025

Isaac del Toro en la Clásica de Hamburgo 2025 compitió de gran manera en esta competencia europea, un evento que se realizó a una sola carrera, a diferencia de otras competencias donde el mexicano está acostumbrado en participar (con etapas).

El “torito” atacó en los últimos 25 kilómetros para llegara a la meta. En la subida, el mexicano redujo a 1’15’’ la diferencia y se mantuvo activo en la persecución. A 20 km, el grupo en el que viajaba estaba a un minuto de los líderes, y en el inicio del último ascenso, a 16.2 km, la brecha era de solo 52 segundos.

En el kilómetro 15, Del Toro descontó a 31 segundos y lanzó un nuevo ataque. A falta de 10 km, tomó la posición de líder del grupo perseguidor y se colocó a 16 segundos de la punta; sin embargo, el ciclista mexicano no trabajó para su victoria, sino para la de su compañero en el UAE Team Emirates, Sebastian Molano que, si bien terminó por delante del mexicano, no pudo reclamar el triunfo, mismo que fue para el irlandés Rory Townsend, quien impuso condiciones durante toda la carrera y que aguantó el ataque final del pelotón.

Clásica de Hamburgo

El trazado de 207 kilómetros es, en su mayoría, llano, lo que lo convierte en un terreno ideal para sprinters; sin embargo, la clave de la carrera está en el Waseberg, un puerto corto pero explosivo de un kilómetro al 7% de pendiente que se afrontará cinco veces en el circuito final, este punto suele ser decisivo, ya que permite ataques de última hora que pueden sorprender a los velocistas puros.

Isaac del Toro se quedó cerca de hacer historia

Del Toro trató de convertirse en el primer mexicano y primer latinoamericano en conquistar la Clásica de Hamburgo. En casi tres décadas, ningún corredor de la región ha logrado subirse al podio; el mejor resultado fue el cuarto lugar del ecuatoriano Jhonathan Narváez en 2022.