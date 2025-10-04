Isaac del Toro gana el Giro dell’Emilia y acumula 14 victorias en la temporada

GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro está imparable en Italia. Foto: GettyImages

Issac del Toro está imparable y este sábado 4 de octubre conquistó el Giro dell’Emilia 2025 con un tiempo de 4:46:10 y con esto suma su victoria 14 de la temporada.

El ciclista mexicano, quien actualmente está rankeado como el cuarto lugar a nivel mundial, tuvo un cierre espectacular en Bologona, donde superó por un segundo al británico Thomas Pidcock, quien quedó en segundo lugar.

Así fue la carrera de Isaac del Toro en Italia

El trazado de 200 kilómetros fue una prueba de resistencia y poder que supo aprovechar el mexicano en las dos últimas vueltas finales, donde solo quedaron 13 ciclistas, entre ellos, Del Toro.

En el último ascenso a San Luca, Thomas Pidcock lanzó un ataque que le dio una ventaja de 10 segundos, pero no pudo mantener el ritmo y a 700 metros de la llegada, el mexicano lo emparejó y superó.

En segundo lugar quedó el británico, seguido por el francés Lenny Martinez, el colombiano Egan Bernal y el esloveno Primož Roglič.

Isaac del Toro se consagra en Italia

Issac del Toro, de 21 años, se ha consagrado en Italia en lo que va de la temporada. De las 14 victorias que lleva, siete han sido en el país europeo.

Entre las carreras ganadas por el mexicano están: Milano-Torino, la etapa 17 del Giro d’Italia, la GP Industria & Artigianato y Emilia-Romagna, como lo destaca Claro Sports.

También cabe destacar que el nacido en Ensenada se convirtió en el primer mexicano en ganar el Giro dell’Emilia y el cuarto latinoamericano en lograrlo.

¿Qué sigue para Isaac del Toro?

El mexicano no descansará y mañana domingo correrá la Coppa Agostini, pero ahí no termina su actividad, el lunes estará en la histórica Coppa Bernocchi y el martes cerrará ne los prestigiosos Tre Valli Varesine.

De ganar las competencias, Del Toro reafirmaría su domino en tierras italianas y marcaría un precedente para el ciclismo mexicano y latinoamericano.