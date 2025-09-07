GENERANDO AUDIO...

¡Orgullo mexicano! Isaac del Toro vuelve al triunfo – Foto: Getty Images

Isaac del Toro, ciclista mexicano de 21 años, ganó la edición 47 del Gran Premio Industria & Artigianato en Larciano, Italia, para sumar su decimotercera victoria de la temporada y, de paso, convertirse en el primer latinoamericano en ganar esta carrera con un emocionante sprint final incluido.

El apodado “Torito” superó a Christian Scaroni y Davide Piganzoli, dos competidores de casa, para seguir confirmando su buen momento y consolidarlo como “uno de los mejores ciclistas del planeta”, según la crónica de la multiplataforma deportiva Claro Sports.

Un triunfo históricode Isaac del Toro en Larciano

El nacido en Ensenada, Baja California, logró algo sin precedentes en el Gran Premio Industria & Artigianato, pues nunca un latinoamericano había logrado el primer lugar de la carrera que solo dura un día.

Claro Sports señala que, en la última década, solo dos latinos habían podido subirse al podio en Larciano cuando Richard Carapaz.y Rigoberto Urán quedaron por detrás de Adam Yates en 2017.

En esta ocasión, Isaac del Toro completó el recorrido de 196.3 kilómetros con un tiempo de 04:32:47 y el propio ensenadense reconoció la estrategia para lograr un nuevo triunfo.

“Sí, la verdad, con chicos que siempre tienen que hacer algo diferente y también con Scaroni que va demasiado fuerte, solo (aprovechar) donde ellos pudieran equivocarse y estar atento, eso es todo. Al final creo que todos estábamos bajo presión porque había 10 segundos con el grupo de atrás y yo solo quería mantener el ritmo con todos con un poco de precaución. Al final creo que funcionó bien”. Isaac del Toro

Así se vivió la victoria de Isaac del Toro en el Gran Premio Industria & Artigianato en Larciano

Desde el arranque, múltiples ciclistas intentaron formar escapadas para tomar el control de la carrera. El pelotón inicial llegó a tener hasta cinco minutos de ventaja, pero perdió fuerza en el circuito de San Baronto, donde se definió todo, según Claro Sports.

En el tramo final, Christian Scaroni y Davide Piganzoli lanzaron su ofensiva, mientras el mexicano aguardaba con paciencia el momento justo.

A 12 kilómetros del final, Isaac del Toro aceleró el paso y dejó atrás a rivales como Marc Hirschi, campeón en 2024, y Michael Storer.

En el descenso del último puerto alcanzó a los italianos y juntos encararon la recta rumbo a la meta. Con 300 metros por recorrer, se desató el sprint y el bajacaliforniano mostró su potencia para sellar la victoria.

Los 13 triunfos de Isaac Del Toro en 2025

Isaac del Toro ha tenido un año destacado y ya acumula trece victorias, incluyendo un triunfo en el Giro de Italia 2025:

Santos Tour Down Under | Etapa 2 Vuelta Asturias | Etapa 1 Vuelta Asturias Milano-Torino Giro d’Italia | Etapa 17 Vuelta a Austria | Etapa 2 Vuelta a Austria | Etapa 3 Vuelta a Austria | Etapa 4 Vuelta a Austria Classica Terres de l’Ebre Circuito de Getxo Vuelta a Burgos GP Industria & Artigianato

Fuente: Claro Sports

Tras la victoria, Isaac del Toro relevó su gran ilusión por representar a México en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, que se celebrará del 21 al 28 de septiembre en Ruanda.

“Sí, como tantos otros. No es una carrera fácil, pero trataré de jugármela como en todas las carreras y veremos si puedo estar ahí delante”. Isaac del Toro

Con la victoria del mexicano, el UAE Team Emirates alcanzó los 81 triunfos en la temporada 2025, igualando así su mejor registro, obtenido el año pasado, de acuerdo con Claro Sports.

La escuadra emiratí se coloca ahora a solo cuatro victorias de la plusmarca histórica de 85, establecida por Columbia en 2009.