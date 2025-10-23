GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro gana en su casa. Foto: AFP

El ciclista mexicano Isaac del Toro cumplió con las expectativas al imponerse en la prueba contrarreloj del Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025, celebrada este 23 de octubre en Ensenada, Baja California.

El “Torito” detuvo el cronómetro en 25 minutos y 25.74 segundos, resultado que confirma su dominio en la temporada y lo consolida como el mejor ciclista mexicano del momento.

La competencia, que marcó el regreso del certamen tras cuatro años de ausencia, reunió a los mejores especialistas del país.

El podio lo completaron Edgar Cadena, con un tiempo de 26:38.80, y Eder Frayre, con 26:49.74, en una exigente ruta de 16 kilómetros que combinó tramos costeros y una subida final de alta dificultad. Aunque solo participaron nueve corredores, el nivel fue alto y concentró a los principales exponentes nacionales del ciclismo de ruta.

Este Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta marca el retorno de una competencia tradicional que no se celebraba desde 2021.

El evento contempla tres jornadas, la contrarreloj del jueves 23, las pruebas juvenil y sub 23 del viernes 24, y la prueba de ruta élite del sábado 25 de octubre, en la que Del Toro también participará.

El triunfo en Ensenada amplía una temporada histórica para el joven bajacaliforniano, quien ha firmado uno de los años más exitosos en la historia del ciclismo mexicano.

En lo que va de 2025, Del Toro suma 17 victorias, entre ellas la Milano-Torino, la etapa 17 del Giro d’Italia, la Vuelta a Austria, la Clásica Terres de l’Ebre, el Circuito de Getxo, la Vuelta a Burgos, el Giro della Toscana, la Coppa Sabatini y el Gran Piemonte, entre otras.

Con apenas 21 años, Del Toro ya ha hecho historia al ser el primer mexicano en portar la maglia rosa del Giro de Italia, además de ser el más joven en conservarla durante más etapas.

También se convirtió en el primer corredor nacional en ganar la Vuelta a Austria y la Clásica Terres de l’Ebre, consolidándose como una de las grandes promesas del ciclismo internacional.

El ensenadense también posee el mejor tiempo histórico para un mexicano en una contrarreloj mundial sub 23, con 38:06.53, superando la marca que mantenía Ignacio Sarabia desde 2005.

En 2023, hizo historia al ganar el Tour de l’Avenir, dominando todas las clasificaciones (general, por puntos, de montaña y mejor joven).

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

La victoria en Ensenada tiene un valor especial para Del Toro, quien compitió ante su gente y en las carreteras donde comenzó su carrera. El recorrido incluyó un ascenso de más de tres kilómetros en su tramo final, poniendo a prueba su ritmo, fuerza y resistencia.

Con este resultado, Isaac del Toro suma 17 victorias oficiales en 2025, nueve de ellas en Italia y se mantiene como uno de los ciclistas latinoamericanos más destacados del circuito profesional.

Su siguiente reto será la prueba de ruta élite del Campeonato Nacional, donde buscará lograr un doblete histórico en su ciudad natal.