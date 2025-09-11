Isaac del Toro gana la Coppa Sabatini 2025: es el tercer latino en ganarla

GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro ganó la Coppa Sabatini 2025. Foto: AFP

El ciclista Isaac del Toro ganó la Coppa Sabatini 2025, en Italia, y se convirtió en apenas el tercer latinoamericano en ganar esta competencia en el “viejo continente”. Con este logro, el mexicano ya acumula 15 triunfos en lo que va de 2025.

La última victoria del “Torito” fue el pasado miércoles cuando conquistó el Giro della Toscana 2025, donde se enfrentó a las pendientes que tenía el recorrido, como la subida al Monte Serra.

Ahora, un día después, la cosecha ganadora siguió en Italia con Coppa Sabatini 2025, donde tuvo un cierre espectacular y que dejó sin opciones a Benjamin Thomas en segundo lugar y a Ben Granger en tecero, para así definir el podio.

Actuación de Isaac del Toro en la Coppa Sabatini 2025

La carrera estaba trazada con un recorrido de 197 kilómetros, el cual tuvo un recorrido exigente con 20 ascensos. El comienzo presentó una fuga para tratar de dar la sorpresa, donde estuvo involucrado el también mexicano Edgar David Cadena, pero al final el pelotón lo alcanzó.

Tras desarrollarse esta competencia, competidores como Richard Carapaz, Christian Scaroni, Marc Hirschi y Jan Christen, subieron el ritmo de competencia y así poco a poco ir reduciendo a los favoritos para ganar la carrera.

Final cardiaco; Isaac del Toro brillante

El “Torito” apretó la marcha a falta de solo seis kilómetros de llegar a la meta. El mexicano dio alcance de Benjamin Thomas y Ben Granger y pudo dar una separación para llegar al final de la competencia.

Lo más emocionante vino en los últimos 400 metros, donde el ciclista mexicano lanzó su ataque final y llegó en primer lugar a la meta. Así, Isaac del Toro ganó la Coppa Sabatini 2025 y cosechó otro logro en este año, muy exitoso para él.

¿Cuáles son las victorias de Isaac Del Toro en 2025?

Santos Tour Down Under | Etapa 2

Vuelta Asturias | Etapa 1

Vuelta Asturias

Milano-Torino

Giro d’Italia | Etapa 17

Vuelta a Austria | Etapa 2

Vuelta a Austria | Etapa 3

Vuelta a Austria | Etapa 4

Vuelta a Austria

Classica Terres de l’Ebre

Circuito de Getxo

Vuelta a Burgos

GP Industria & Artigianato

Giro della Toscana