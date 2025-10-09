Isaac del Toro gana la Gran Piemonte y suma 15 triunfos en la temporada

GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro gana la Gran Piemonte. Foto: AFP

El pedalista mexicano Isaac del Toro sigue escribiendo su nombre con letras doradas en el ciclismo mundial, este jueves 9 de octubre el integrante del UAE Team Emirates se impuso en solitario en la Gran Piemonte 2025, una de las clásicas más prestigiosas de Italia, reafirmando su gran momento en la temporada.

La competencia, que este año celebró su 109ª edición, contó con un recorrido de 179 kilómetros entre las localidades italianas de Dogliani y Acqui Terme, un trayecto exigente lleno de ascensos, descensos y curvas que pusieron a prueba la resistencia y estrategia de los ciclistas.

Una carrera dominada con autoridad

Del Toro, de apenas 21 años, se mantuvo firme durante gran parte del recorrido, aguantando los embates del pelotón y midiendo el ritmo para lanzar su ataque en los últimos kilómetros.

Fue en el ascenso a Castelletto D’Erro, uno de los puntos más duros del recorrido, donde el mexicano dejó atrás a sus rivales para cruzar la meta en solitario con un tiempo de 4 horas, 8 minutos y 24 segundos.

El suizo Marc Hirschi (Tudor) llegó 40 segundos después, mientras que el neerlandés Bauke Mollema (Lidl-Trek) completó el podio a 44 segundos del vencedor.

Egan Bernal se mantuvo entre los perseguidores durante gran parte de la subida final, pero no pudo conectar con el grupo delantero. Su trabajo fue clave para contener ataques y mantener el ritmo del pelotón, aunque el trabajo del UAE Team Emirates resultó más efectivo para proteger la escapada del mexicano.

Con esta victoria se reafirma que Del Toro atraviesa un gran momento físico y mental, el mexicano sabe cuándo atacar y cómo administrar su esfuerzo en pruebas de un solo día.

Una temporada histórica para el ciclismo mexicano

Con esta victoria, Del Toro alcanzó su decimoquinto triunfo de la temporada, consolidándose como una de las revelaciones del ciclismo internacional. Solo su compañero de equipo, el esloveno Tadej Pogacar, supera esa marca con 19 victorias en el año.

La regularidad del ensenadense ha llamado la atención de la prensa europea, que lo señala como una de las figuras jóvenes más prometedoras del pelotón.

Su versatilidad para adaptarse a distintos terrenos, montaña, contrarreloj y etapas planas, lo coloca entre los pocos ciclistas capaces de pelear tanto en vueltas largas como en clásicas.

Para México, su desempeño representa un hecho histórico ya que ningún ciclista nacional había logrado acumular tal número de victorias en el calendario europeo ni había tenido una presencia tan constante en el podio de carreras del UCI World Tour. Su irrupción marca una nueva era para el ciclismo latinoamericano, en la que Del Toro se perfila como estandarte.

Rumbo al Giro de Lombardia

La Gran Piemonte sirvió además como antesala del Giro de Lombardia, la última de las cinco grandes clásicas del calendario internacional, que se disputará el próximo sábado 11 de octubre.

Considerada la “Clásica de las hojas muertas”, esta prueba reúne a los mejores escaladores y corredores del mundo en un recorrido montañoso que pondrá a prueba nuevamente al mexicano.