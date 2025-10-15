GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro sale victorioso del Giro de Beneto 2025 | Foto: AFP

El ciclista mexicano Isaac del Toro consumó su victoria número 16 de la temporada este miércoles 15 de octubre en el Giro del Veneto 2025. Además de consumar un nuevo triunfo, el joven ciclista de 21 años rompió un récord que estaba vigente desde 1972, de acuerdo con la multiplataforma deportiva Claro Sports.

Cabe destacar que el oriundo de Baja California llegó a esta competencia en el tercer lugar del ranking individual de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Este resultado podría mantenerlo en lo más alto del ciclismo internacional.

¡Otra carrera extraordinaria para Isaac del Toro!

Isaac del Toro emprendió una embestida a falta de 10 kilómetros para la meta y tomó el liderato hasta consumar un nuevo triunfo con una ventaja de más de 20 segundos al detener el cronómetro en 03:24:29.

De esta manera, el ensenadense sumó su victoria número 16 de la temporada y reafirmó su lugar en el Top 3 del ranking mundial individual de la UCI.

A falta de 45 kilómetros, el UAE Team Emirates comenzó a destacar, con Florian Vermeersch ayudando a mantener a Isaac del Toro en posiciones de control.

A 38 km, el pelotón se fragmentó y Pavel Sivakov ejecutó un ataque a 26 km de la meta que comenzó a separar al grupo principal, dejando a Isaac del Toro y otros corredores como Víctor Loulergue en la pelea por la victoria, según la crónica de Claro Sports.

Con 10 kilómetros por correrse, Isaac del Toro lanzó un ataque en la subida de Torricelle. El mexicano logró despegarse del francés Romain Gregoire y del resto del grupo, consolidando una ventaja de 20 segundos que mantuvo hasta la meta.

Un récord más para el ciclista mexicano

Con su más reciente triunfo en el Giro del Veneto, “El Hijo de Ensenada” igualó un récord histórico que se mantenía intacto desde 1972, las 10 clásicas de Eddy Merckx en una sola temporada.

Con el triunfo de este miércoles, Isaac del Toro igualó la marca del legendario competidor con más clásicas ganadas en una temporada, de acuerdo con Claro Sports.

Con esta victoria, el mexicano amplió su dominio en las competencias de ruta, ubicándose entre los mejores top 10 de la temporada con 38 participaciones en posiciones destacadas y superando a varios de sus competidores europeos.

Del Toro también se posiciona como el mexicano con más victorias en el Giro del Veneto, sumando la segunda para México en la historia de la prueba, que ha tenido 88 ediciones con predominio de corredores italianos.

En esta edición, otros ciclistas mexicanos también participaron, como Jesús Chaparro y David Ruvalcaba, quienes compitieron con el equipo Petrolike.

“Con 16 victorias en 2025 y el reconocimiento en el ranking mundial de la UCI, Isaac del Toro afronta los próximos retos de la temporada europea con el objetivo de mantener su nivel de competitividad y proyectarse hacia eventos de mayor prestigio”, remata Claro Sports.