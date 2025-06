Isaac del Toro no estará en el Tour de Francia ni en la Vuelta a España, pero apunta a LA 2028

GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro tiene la mira en Los Ángeles 2028. Foto: AFP

Isaac del Toro, la joven promesa del ciclismo mexicano y subcampeón del Giro de Italia 2025, ha definido con claridad su estrategia para lo que resta del año y su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Sin Tour ni Vuelta en 2025

A sus 21 años, Isaac Del Toro no participará ni en el Tour de Francia ni en la Vuelta a España este 2025. Su equipo, el UAE Team Emirates, ha decidido llevar su desarrollo con calma, priorizando su salud física y mental tras el exigente desempeño que tuvo en el Giro de Italia.

En una entrevista con Fox Sports, el ciclista compartió unas palabras de su sentir y cómo se encuentra físicamente.

“Tenemos que ser pacientes, el desgaste de 21 días es muy fuerte, mejor llevarlo con calma y hacerlo bien, como se hizo en el Giro de Italia. Tomar este calendario con un poco más de calma, sin el estrés de un gran evento, ya que soy muy joven y me gustaría tener una carrera más longeva”, explicó el ciclista mexicano.

Aunque se encuentra en buena forma tras el Giro, contó que al terminar “no me dolía algo, me sentía muy bien, porque estoy con mi familia, valorando lo que tengo. El camino es más en solitario y lo valoré, lo viví, aprendí mucho. No quiero sonar así, pero es el primer gran tour que hago bien y lo terminé bastante bien”, mencionó.

Objetivo olímpico: Los Ángeles 2028

En entrevista con Claro Sports, Del Toro confirmó que su gran meta a largo plazo son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Su posición en el ranking mundial UCI lo coloca dentro del top 15, algo crucial para que México pueda obtener plazas en ciclismo de ruta.

“Sí, claro que sí (ir a Los Ángeles 2028)… si tengo la condición y la oportunidad de ir, claro que estaría ahí para representar a México… conseguir más plazas”, señaló el ciclista.

Aunque reconoce que aún es temprano para hacer promesas, confía en que el perfil de la competencia olímpica se adapta a sus cualidades como corredor.