Isaac del Toro no logra brillar en su primera Clásica de Bretaña y queda en el lugar 58

GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro en la Clásica de Bretaña 2025. Foto: Getty Images

El ciclista mexicano Isaac del Toro sigue sumando experiencia en las grandes competencias del calendario internacional, este domingo 31 de agosto, el corredor de UAE Team Emirates-XRG disputó por primera vez la Bretagne Classic-Ouest-France 2025, prueba de un día del calendario UCI WorldTour, en la cual terminó en la posición 58 tras más de seis horas de carrera.

La edición número 89 de la Clásica de Bretaña se celebró en la localidad de Plouay, con un recorrido de 261,7 kilómetros marcado por repechos, carreteras estrechas y un desnivel acumulado superior a los 3 mil 800 metros.

Se trata de una de las carreras de un día más exigentes del ciclismo europeo, considerada un reto tanto físico como táctico.

El triunfo se lo llevó el belga Arnaud De Lie (Lotto Dstny), quien se impuso en el sprint final tras 6 horas, 21 minutos y 23 segundos de competencia. Lo acompañaron en el podio el francés Emilien Jeannière (TotalEnergies) y el neerlandés Olav Kooij (Visma-Lease a Bike), en segundo y tercer lugar respectivamente.

La actuación de Isaac del Toro

En su debut, Del Toro mostró solidez al mantenerse dentro del pelotón principal durante gran parte del recorrido y cerrar la prueba en la posición 58, un resultado meritorio tomando en cuenta la dureza del trazado y la calidad del cartel de participantes.

El UAE Team Emirates-XRG presentó una escuadra de alto nivel con corredores como Tim Wellens, Brandon McNulty, Jan Christen y Jhonatan Narváez, lo que permitió a Del Toro rodar protegido en varios tramos de la jornada.

Aunque el equipo no logró meterse en el podio, su presencia constante en la parte delantera del grupo dejó claro que cuentan con múltiples cartas para este tipo de clásicas.

Un aprendizaje para el futuro

Con apenas 21 años, Isaac del Toro continúa construyendo su camino dentro del ciclismo profesional. Su actuación en la Bretagne Classic no solo representa una primera experiencia en una clásica francesa de prestigio, sino también un paso más en su consolidación como una de las grandes promesas latinoamericanas del pelotón.

La regularidad del mexicano en la temporada 2025 ha despertado grandes expectativas en torno a su progresión.

Correr pruebas largas y exigentes como esta le permite acumular el bagaje necesario para, en el futuro, disputar este tipo de clásicas que tradicionalmente han estado dominadas por corredores europeos.