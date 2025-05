GENERANDO AUDIO...

¡Isaac del Tro no suelta la punta del Giro de Italia! | Foto: AFP

Isaac Del Toro, del UAE-Team Emirates, siguió reforzando su liderato general del Giro de Italia 2025 este viernes luego de terminar en tercer lugar la decimotercera etapa en un recorrido de 180 kilómetros en la región del Véneto, al noreste de Italia. De esta forma, el ciclista mexicano de 21 años mantiene la llamada “Maglia Rosa“.

Cabe destacar que el danés Mads Pedersen se llevó la 13ª etapa del Giro de Italia, su cuarto triunfo parcial en esta edición, resultado que no le quitó el primer lugar en la general al nacido en Ensenada, Baja California.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro este viernes?

Con el resultado de este viernes 22 de mayo, Isaac del Toro siguió ampliando ligeramente su ventaja sobre el segundo lugar de la tabla general, su compañero de equipo, el español Juan Ayuso, gracias a las bonificaciones.

Cabe destacar que el ciclista mexicano terminó a dos segundos del líder del día, Mads Pedersen, quien terminó la decimotercera etapa del Giro de Italia con un tiempo de 03:50:24.

De esta forma, la tabla general de la competencia se mueve de la siguiente manera:

Isaac del Toro – 46:32:59

– 46:32:59 Juan Ayuso – +0:38

– +0:38 Antonio Tiberi – +1:18

– +1:18 Simon Yates – +1:20

Primoz Roglic – +1:35

Richard Carapaz – +2:07

Giulio Ciccone – +2:20

Brandon McNulty – +2:40

Egan Bernal – +2:50

Derek Gee – +2:54

Había empezado el día con 33 segundos de margen y lo terminará con 38 segundos de diferencia; respecto al tercero, el italiano Antonio Tiberi, Del Toro tiene 1 minuto y 18 segundos de diferencia.

Así se vivió la decimotercera etapa del Giro de Italia

En la lucha por la etapa, Pedersen lanzó su ataque a 200 metros y resistió la respuesta de Van Aert en la segunda y última ascensión del Monte Berico (1.200 metros a un desnivel medio del 7%), donde estaba la llegada, a los pies de un santuario mariano.

Antes de ese desenlace, el francés Romain Bardet había intentado un ataque a nueve kilómetros de la meta y llegó a distanciarse quince segundos junto al checo Mathias Vacek, pero ambos fueron alcanzados en el último kilómetro.

El sábado, el Giro vivirá su 14ª etapa, con otra larga travesía: serán 195 kilómetros de pedaleo desde Treviso hasta Nova Gorica (Eslovenia), capital europea de la cultura en este 2025.

Es una etapa de perfil llano pero con pequeñas subidas en el tramo final, lo que podría ayudar a algún aventurero, aunque no se espera que suponga una gran influencia en la lucha de la general.

¿Qué significa la “Maglia Rosa”?

La llamada “Maglia Rosa” es como se le conoce al jersey rosa que usa el líder del Giro de Italia para que los espectadores puedan reconocer al ciclista que está en la cima de la competencia.

El jersey en realidad se llama magliot y los hay en cuatro colores distintos, de acuerdo con Claro Sports:

Magliot rosa: Se le da al líder de la clasificación en el Giro de Italia. El ciclista que lo porte tras las 21 etapas que conforma el circuito, se podría proclamar como el ganador de la carrera.

Se le da al líder de la clasificación en el Giro de Italia. El ciclista que lo porte tras las 21 etapas que conforma el circuito, se podría proclamar como el ganador de la carrera. Magliot blanco: Es para los competidores más jóvenes de la carrera. Lo portan aquellos que tienen el mejor tiempo y que tengan 25 años o menos, como es el caso de Isaac del Toro.

Es para los competidores más jóvenes de la carrera. Lo portan aquellos que tienen el mejor tiempo y que tengan 25 años o menos, como es el caso de Isaac del Toro. Magliot azul: lo porta aquel que haya acumulado más puntos de rey de la montada, el que haya tenido un mejor desempeño en las pendientes a lo largo de la carrera.

lo porta aquel que haya acumulado más puntos de rey de la montada, el que haya tenido un mejor desempeño en las pendientes a lo largo de la carrera. Magliot morado: Es para la persona que tenga más puntos en los sprints intermedios y finales; por lo que dicha indumentaria lo coloca como el mejor sprinter de la carrera.

Antes de comenzar la actividad de este martes, Isaac del Toro dijo: Es un sueño estar en esta posición; me hace muy feliz por mí y por mi país. He trabajado mucho por ello, y me siento un afortunado”.

Quién es Isaac Del Toro Romero?

Originario de Ensenada, Baja California, Isaac Del Toro Romero nació el 27 de noviembre de 2003 y ha estado vinculado al ciclismo desde temprana edad, motivado por sus padres.

Su formación abarcó desde el ciclismo de montaña y el ciclocross hasta las rutas de alta competencia. Esta pasión lo llevó a dejar su tierra natal para abrirse camino en Europa.

En 2019 se unió a la A.R. Monex Pro Cycling Team, una escuadra basada en San Marino compuesta por ciclistas mexicanos que buscan proyectarse en el ámbito internacional.

Su carrera despegó en 2023 al ganar el Tour de l’Avenir, considerado el Tour de Francia para corredores Sub-23, lo que le valió un lugar en el poderoso equipo UAE Team Emirates.

En su debut en el Giro de Italia, Del Toro se ha mostrado sólido y ambicioso. Cuando se le preguntó si cree que puede ganar el Giro, el joven mexicano se mostró prudente, pero no dejó de soñar: “Soñar es gratis”, dijo con una sonrisa.

Este es su palmarés al momento:

Campeón del Tour de l’Avenir (2023)

3.º lugar en el Tour Down Under (Australia, 2024)

Campeón de la Vuelta a Asturias (2024)

1.º lugar en la Milano-Turín (2025)

Cabe destacar que el Giro de Italia consta de 21 etapas, por lo que al mexicano le faltan ocho fases para poder ganar este importante evento de ciclismo.