Isaac del Toro sigue su camino en Ruanda. FOTO: AFP

Isaac del Toro, ciclista originario de Ensenada, Baja California, brilló en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, al quedarse con el quinto lugar en la prueba de contrarreloj individual, disputada en Kigali, Ruanda.

Con un tiempo de 52:26:81, se convirtió en el único latinoamericano en el top 10 de la competencia.

Isaac del Toro pone a México en alto

La actuación del mexicano marca un hito para el ciclismo nacional, ya que pasaron 23 años sin presencia latinoamericana en las posiciones destacadas de un Mundial de Ruta. Con este resultado, Del Toro vuelve a poner a México en el mapa del ciclismo internacional.

Actualmente, el ensenadense suma 16 victorias en la temporada, entre ellas en pruebas como el GP Industria & Artigianato, el Giro della Toscana, la Coppa Sabatini y el Trofeo Matteotti.

Resultados de la contrarreloj en Kigali

El top ten del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 quedó de la siguiente manera:

Remco Evenepoel (Bélgica) – 49:46 Jay Vine (Australia) – +1:14 Ilan van Wilder (Bélgica) – +2:36 Tadej Pogačar (Eslovenia) – +2:37 Isaac del Toro (México) – +2:40 Andreas Leknessund (Noruega) – +2:57 Luke Plapp (Australia) – +3:03 Bruno Armirail (Francia) – +3:06 Thymen Arensman (Países Bajos) – +3:39 Stefan Küng (Suiza) – +3:48

El mexicano se ubicó a solo tres segundos del esloveno Tadej Pogačar, su compañero en el UAE Team Emirates-XRG, quien finalizó cuarto.

Lo que sigue para Isaac del Toro

La siguiente participación de Isaac del Toro será en la carrera de ruta élite varonil, programada para el próximo domingo 28 de septiembre, con un recorrido de 267.5 kilómetros en Kigali.

Con este desempeño, Del Toro confirma su gran momento y se proyecta como una de las máximas figuras emergentes del ciclismo mundial.