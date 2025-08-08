GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro quedó en el sitio 19, pero sigue tercero en la general. Foto: AFP

El ciclista Isaac del Toro quedó en el sitio 19 tras culminarse la Etapa 4 de la Vuelta a Burgos 2025 este viernes. El mexicano llegó con el grupo principal y conservó la tercera posición en la clasificación general.

El “Torito” está a 26 segundos del líder de la competencia, el francés Léo Bisiaux, del equipo Decathlon AG2R La Mondiale Team.

¿Qué pasó en la Vuelta 4 de la Vuelta a Burgos 2025?

Si bien, Isaac del Toro quedó en el sitio 19, el originario de Ensenada tuvo una actuación sólida durante todo el trayecto de “Doña Santos > Regumiel de la Sierra”, que tuvo una distancia de 162.7 kilómetros.

La parte importante provino del ciclista italiano Damiano Caruso quien, a la edad de 37 años y 300 días, se convirtió en el corredor más veterano en ganar una etapa en esta competencia.

[TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡HISTÓRICO! Isaac del Toro entra al Top 10 del ranking UCI]

En los últimos 17 kilómetros vino el ataque de Caruso y logró separarse del grupo e irse en solitario hasta la meta, lo cual hizo con 3 minutos y 15 segundos de ventaja sobre el pelotón de favoritos.

Así va el Top 10 de la Vuelta a Burgos 2025, luego de cuatro etapas

Léo Bisiaux: Decathlon AG2R La Mondiale Team — 0:00

Giulio Pellizzari: Red Bull – BORA – hansgrohe — +0:22

Isaac del Toro: UAE Team Emirates – XRG — +0:26

Lorenzo Fortunato: XDS Astana Team — +0:26

Johannes Kulset: Uno-X Mobility — +0:40

Giovanni Aleotti: Red Bull – BORA – hansgrohe — +0:40

Urko Berrade: Equipo Kern Pharma — +0:40

Andrew August: INEOS Grenadiers — +0:40

Fabio Christen: Q36.5 Pro Cycling Team — +0:52

Egan Bernal: INEOS Grenadiers — +0:53

¿Qué sigue para Isaac del Toro en la Vuelta a Burgos?

La Vuelta a Burgos 2025 consta de cinco etapas, donde Isaac del Toro y el resto de competidores correrán en total 851.4 kilómetros. Cada competencia se hace día tras día, con muy poco tiempo de descanso para los ciclistas.

Una vez superadas las anteriores cuatro etapas, esto es lo que falta en el calendario:

Etapa 5. Quintana del Pidio > Lagunas de Neila

Fecha: Sábado, 9 de agosto

Etapa de montaña

Distancia: 138.3 kilómetros

¿Dónde ver a Isaac del Toro en la Vuelta a Burgos 2025?

La Vuelta a Burgos 2025 se corre del 5 al 9 de agosto y se transmite en vivo para México y el resto de Latinoamérica a través de la multiplataforma de Claro Sports.