Isaac del Toro queda en el Top 10 del Mundial de Ruta de Ruanda 2025

Isaac del Toro quedó en el Top 10 del Mundial de Ruta de Ruanda 2025. Foto: AFP

El ciclista Isaac del Toro quedó en el Top 10 del Mundial de Ruta de Ruanda 2025, luego de que finalizó en el lugar número siete de la competición que se celebró en el continente africano.

De hecho, esta edición del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta Ruanda tuvo un gran significado, ya se convirtió en la primera en celebrarse en África.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en el Mundial de Ruanda 2025?

El esloveno Tadej Pogacar tuvo un impresionante desempeño y logró quedarse con el máximo galardón de la competencia. Pero una gran parte de la carrera la tuvo rueda a rueda con el oriundo de Ensenada, lo cual al final valió para que Isaac del Toro quedara en el Top 10 del Mundial de Ruta de Ruanda 2025.

El recorrido contó con una ruta de 267.5 kilómetros. Lo interesante fueron los últimos 100 kilómetros de la competencia, con la inclusión del exigente ascenso al Mont Kigali. Tras un primer ataque lanzado por el esloveno Tadej Pogacar y el español Juan Ayuso, el “Torito”, que marchaba en el grupo perseguidor, decidió arriesgar y saltar en solitario en su búsqueda.

El esfuerzo del mexicano fue enorme, superando en la subida a varios favoritos, entre ellos al campeón mundial de contrarreloj, el belga Remco Evenepoel, quien sufrió problemas mecánicos ante la dureza de las pendientes africanas.

Del Toro logró conectar con la punta justo antes de la entrada al icónico y temido Mur de Kigali, un ascenso adoquinado con rampas de hasta el 11% de inclinación. Una vez en el empedrado, el ritmo impuesto por Del Toro y Pogacar fue inalcanzable para Ayuso, quien perdió contacto.

Momento decisivo

La fuga en cabeza de carrera se prolongó por 34 kilómetros, un tramo en el que Del Toro y Pogacar lograron estirar su ventaja sobre un grupo perseguidor. Sin embargo, al reingresar al circuito base y con 66 kilómetros por recorrer, Pogacar, quien ya había entrenado junto al mexicano en los días previos, apretó el paso.

Fue ahí que el ciclista de Ensenada prefirió dosificar el esfuerzo, regresando al pelotón para recuperar energías y asegurar la mejor posición posible, mientras Pogacar se encarriló a la meta.

Así, con el séptimo lugar conquistado, Isaac del Toro quedó en el Top 10 del Mundial de Ruta de Ruanda 2025, demostrando una vez más los grandes pasos que van consiguiendo en el ciclismo profesional a sus tan solo 21 años de edad.