Isaac del Toro recibe cinturón especial del CMB previo al Mundial de Ciclismo: fecha, hora y dónde ver la carrera

¡Isaac del Toro ya es campeón antes del Mundial de Ruanda 2025! | Fotos: AFP

Isaac del Toro, ciclista mexicano de 21 años, competirá en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 en Ruanda, en donde Víctor Silva, subdirector del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le entregó un cinturón conmemorativo de campeón antes de encarar uno de los retos más grandes de su carrera.

El apodado “Hijo de Ensenada” participará en la prueba de Ruta Élite Varonil del Mundial de Ciclismo de Ruanda y tratará de vencer a figuras del deporte mundial como Tadej Pogacar, Primoz Roglic y Remco Evenepoel, según la plataforma deportiva Claro Sports.

¡Isaac del Toro levanta un cinturón de campeón del CMB!

El joven ciclista mexicano se encuentra en Ruanda preparándose para una nueva etapa del Mundial. En medio de su proceso de concentración, Víctor Silva lo interceptó para entregarle un cinturón conmemorativo del CMB.

A través de redes sociales, circularon dos fotos en las que se ve a Isaac del Toro recibiendo el título especial con una sonrisa en el rostro y con el subdirector del CMB levantándole la mano en señal de triunfo.

En las imágenes aparecen dos cinturones, uno con el diseño clásico del Consejo y el otro con la correa negra, incluyendo detalles en dorado.

Cabe destacar que Silva ya ha entregado este tipo de detalles a otras figuras famosas, como cuando posó con el comediante Franco Escamilla tras el “Supernova Strikers 2025” de agosto de este año.

Fecha, hora y cómo ver a Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

Isaac del Toro competirá en la prueba de Ruta Élite Varonil del Mundial de Ciclismo de Ruanda este domingo 28 de septiembre, con transmisión en directo a través de la multiplataforma deportiva de Claro Sports.

México y Centroamérica: 01:25 horas

01:25 horas Panamá: 02:25 horas

02:25 horas República Dominicana: 03:25 horas

Isaac del Toro representará a México con la ilusión de superar el histórico 12.º lugar de Raúl Alcalá y demostrar que el ciclismo nacional puede competir de tú a tú con las grandes potencias del mundo.

“Será una jornada extensa, con acción desde los primeros kilómetros. La ruta de Kigali promete espectáculo, estrategia y drama en cada vuelta”, aseguró Claro Sports.

El trazado de la ruta élite varonil en Kigali es uno de los más exigentes de los últimos años, de acuerdo con el propio portal deportivo mexicano.

La salida y la meta estarán ubicadas en el Kigali Convention Centre, punto emblemático de la capital ruandesa.

La carrera tendrá una distancia total de 267,5 kilómetros y un desnivel acumulado superior a los 5 mil 400 metros, lo que exigirá un esfuerzo sostenido durante más de seis horas.

El recorrido combina nueve vueltas iniciales a un circuito urbano, una sección intermedia que conectará con las colinas circundantes y seis giros finales que volverán a incluir las principales ascensiones de Kigali.

En total, serán quince pasos por las cotas más duras, “un castigo constante para las piernas”, remató Claro Sports.

“Torito” quiere seguir haciendo historia en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

El domingo pasado, Isaac del Toro, ciclista originario de Ensenada, Baja California, brilló en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, al quedarse con el quinto lugar en la prueba de contrarreloj individual, disputada en Kigali, Ruanda.

Con un tiempo de 52:26:81, se convirtió en el único latinoamericano en el top 10 de la competencia.

La actuación del mexicano marcó un hito para el ciclismo nacional, ya que pasaron 23 años sin presencia latinoamericana en las posiciones destacadas de un Mundial de Ruta.