Isaac del Toro regresa a casa para el Campeonato Nacional de Ciclismo 2025

Isaac del Toro, figura clave del ciclismo mexicano. GETTY

El ciclista mexicano Isaac del Toro, del equipo UAE Team Emirates, va a competir en Ensenada, Baja California, durante el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta y Contrarreloj 2025, que se celebrará del 23 al 25 de octubre. Este evento marcará el regreso del máximo certamen del ciclismo mexicano tras cuatro años de ausencia.

Para Del Toro, competir en casa sería un regreso simbólico, ya que fue en las carreteras de Ensenada donde comenzó su trayectoria antes de destacar como una de las nuevas promesas del ciclismo internacional.

El Campeonato Nacional de Ciclismo 2025 reunirá a los mejores exponentes del país con pruebas tanto de ruta como de contrarreloj. El anuncio se hizo oficial por parte de UAE Team Emirates en sus redes sociales.

La última edición del evento se realizó hace cuatro años, por lo que su regreso genera gran expectativa entre aficionados y deportistas. Isaac del Toro competirá en dos pruebas: la contrarreloj individual el jueves 23 de octubre y la carrera de ruta el sábado 25.

Además, el certamen busca impulsar el desarrollo del ciclismo mexicano y posicionar a Ensenada como una sede clave para la preparación de atletas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con apenas 21 años, Isaac del Toro ha logrado consolidarse como una de las figuras más prometedoras del ciclismo mundial. Su participación es una oportunidad para inspirar a nuevos talentos del país. En mayo, se convirtió en el primer mexicano en subir al podio del Giro d’Italia, consolidándose como una de las grandes promesas del ciclismo mundial.

El evento en Ensenada se perfila como una gran fiesta del ciclismo nacional, donde se espera que el público local apoye con fuerza al joven bajacaliforniano.

