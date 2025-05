Isaac del Toro se aferra al liderato del Giro de Italia 2025 tras una brutal Etapa 16

GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro “sobrevive” a una ruda etapa en el Giro de Italia | Foto: AFP

El ciclista mexicano Isaac del Toro se sobrepuso a una de las etapas más complicadas del Giro de Italia 2025 este martes 27 de mayo. A pesar de terminar a dos minutos con 47 segundos de los líderes, el bajacaliforniano se las arregló para mantenerse como líder general de la competencia y conservar la “Maglia Rosa” a cinco fechas del final.

El representante nacional en tierras italianas comenzó el día con una ventaja de 01:20 con respecto al segundo lugar general; tras la Etapa 16 de Piazzola sul Brenta a San Valentino, se recortó la distancia a tan solo 26 segundos.

Un día brutal para Isaac del Toro en el Giro de Italia 2025

Isaac del Toro logró terminar la Etapa 16 y lució visiblemente cansado al final de la complicada jornada de montaña y cruzó la meta con un retraso de 2:47 respecto a los ganadores del día, según el relato de Claro Sports.

El mexicano del equipo UAE-Team Emirates logró conservar su ‘maglia’ rosa de líder de la general, pero perdió parte de su ventaja sobre el ecuatoriano Richard Carapaz y el británico Simon Yates, sus principales rivales ahora para la victoria final.

Isaac del Toro | UAE | 61:31.56

Simon Yates | TVL | +0.26

Richard Carapaz | EFE | +0:31

Derek Gee | IPT | +1:31

Damiano Caruso | +2:40

Egan Bernal | IGD | +3:23

Michael Sotrer | TUD | +3:31

Antonio Tiberi | TBV | +4:07

Giulio Pellizzari | RBH | +4:36

Adam Yates | UAD | +5:08

El mexicano afrontará las últimas cinco etapas del Giro de Italia con una ventaja de 31 segundos sobre Carapaz y de 26 sobre Simon Yates.

Una “alocada” etapa 16 de Piazzola sul Brenta a San Valentino

El italiano Christian Scaroni ganó el martes una 16ª etapa del Giro de Italia alocada, marcada por el abandono de Primoz Roglic, uno de los que pintaban para ser protagonistas en la actual competencia.

Escapado desde primera hora, Scaroni, de Astana, se impuso en la cima de la estación de San Valentino al cruzar la línea de la mano de su compañero y compatriota Lorenzo Fortunato para firmar la primera victoria italiana de este Giro.

El líder del equipo Red Bull Bora, Primoz Roglic, que ocupaba la décima posición en la clasificación general individual, sufrió una caída este martes como consecuencia de la lluvia, cuando quedaban unos 95 kilómetros para llegar a la meta.

La mala noticia del día para el equipo de Isaac del Toro es que su compañero, el español Juan Ayuso, se despidió de toda posibilidad de triunfo en el Giro de Italia al perder 14 minutos.

Cuando restaban a 45 kilómetros de la meta, el español entró en crisis y se despidió de todo en su estreno en la Corsa Rosa.

¿Qué sigue para Isaac del Toro en el Giro de Italia?

Solo restan cinco etapas del Giro de Italia 2025 y la clasificación se puso al rojo vivo. ¿Qué sigue para que Isaac del Toro pueda coronarse en esta prestigiosa competencia de ciclismo?

La etapa 17 se correrá este mismo miércoles 28 de mayo desde San Michele all’Adige hasta Bormio en un recorrido con tres estrellas de dificultad y que consta de 155 kilómetros.

Posteriormente, se correrán las etapas definitivas de esta forma:

Etapa 18: Morbegno – Cesano Maderno de 144 kilómetros (Dos estrellas de dificultad) Jueves 29 de mayo

Etapa 19: Biella – Champoluc de 166 kilómetros (Cinco estrellas de dificultad) Viernes 30 de mayo

Etapa 20: Verrès – Sestrière de 205 kilómetros (Cinco estrellas de dificultad) Sábado 31 de mayo

Etapa 21: Roma de 143 kilómetros (Una estrella de dificultad) Domingo 1 de junio



La llamada “Maglia Rosa” es como se le conoce al jersey rosa que usa el líder del Giro de Italia para que los espectadores puedan reconocer al ciclista que está en la cima de la competencia.

¿Qué significa la “Maglia Rosa”?

El jersey en realidad se llama magliot y los hay en cuatro colores distintos, de acuerdo con Claro Sports:

Magliot rosa: Se le da al líder de la clasificación en el Giro de Italia. El ciclista que lo porte tras las 21 etapas que conforma el circuito, se podría proclamar como el ganador de la carrera

Se le da al líder de la clasificación en el Giro de Italia. El ciclista que lo porte tras las 21 etapas que conforma el circuito, se podría proclamar como el ganador de la carrera Magliot blanco: Es para los competidores más jóvenes de la carrera. Lo portan aquellos que tienen el mejor tiempo y que tengan 25 años o menos, como es el caso de Isaac del Toro

Es para los competidores más jóvenes de la carrera. Lo portan aquellos que tienen el mejor tiempo y que tengan 25 años o menos, como es el caso de Isaac del Toro Magliot azul: lo porta aquel que haya acumulado más puntos de rey de la montada, el que haya tenido un mejor desempeño en las pendientes a lo largo de la carrera

lo porta aquel que haya acumulado más puntos de rey de la montada, el que haya tenido un mejor desempeño en las pendientes a lo largo de la carrera Magliot morado: Es para la persona que tenga más puntos en los sprints intermedios y finales; por lo que dicha indumentaria lo coloca como el mejor sprinter de la carrera

Antes de comenzar la actividad de este martes, Isaac del Toro dijo: Es un sueño estar en esta posición; me hace muy feliz por mí y por mi país. He trabajado mucho por ello, y me siento un afortunado”.

¿Quién es Isaac Del Toro Romero?

Originario de Ensenada, Baja California, Isaac Del Toro Romero nació el 27 de noviembre de 2003 y ha estado vinculado al ciclismo desde temprana edad, motivado por sus padres.

Su formación abarcó desde el ciclismo de montaña y el ciclocross hasta las rutas de alta competencia. Esta pasión lo llevó a dejar su tierra natal para abrirse camino en Europa.

En 2019 se unió a la A.R. Monex Pro Cycling Team, una escuadra basada en San Marino compuesta por ciclistas mexicanos que buscan proyectarse en el ámbito internacional.

Su carrera despegó en 2023 al ganar el Tour de l’Avenir, considerado el Tour de Francia para corredores Sub-23, lo que le valió un lugar en el poderoso equipo UAE Team Emirates.

En su debut en el Giro de Italia, Del Toro se ha mostrado sólido y ambicioso. Cuando se le preguntó si cree que puede ganar el Giro, el joven mexicano se mostró prudente, pero no dejó de soñar: “Soñar es gratis”, dijo con una sonrisa.

Este es su palmarés al momento: