Isaac del Toro mantiene la “Maglia Rosa” del Giro de Italia | Foto: AFP

Isaac del Toro, ciclista mexicano de UAE-Team Emirates, sigue haciendo historia en el Giro de Italia 2025, pues logró mantener el liderato general al finalizar la décima etapa y, de esta forma, quedarse con la “Maglia Rosa”, aunque su compañero Juan Ayuso recortó distancia a 25 segundos.

El neerlandés Daan Hoole fue quien se impuso este martes en la etapa 10, la cual fue un contrarreloj entre las ciudades de Lucca y Pisa. A pesar de esto, Del Toro logró conservó la ‘maglia’ rosa de líder de la general.

Así le fue a Isaac del Toro en la Etapa 10 del Giro de Italia

Del Toro llegó a la meta situada bajo la mítica torre inclinada de Pisa en medio del diluvio y terminó a dos minutos con 22 segundos del neerlandés Hoole, quien hizo un tiempo de 32:30

Por su parte, el español Juan Ayuso finalizó a un minuto con 34 segundos del neerlandés. De esta forma, el compañero del mexicano en UEA se quedó a 25 segundos del liderato, luego de haberle recortado 48 segundos en los 28,6 kilómetros de lucha contra el crono.

Con el resultado de hoy, así quedó la clasificación general del Giro de Italia 2025:

Isaac Del Toro (MEX/UAD) 34 h 11:37. Juan Ayuso (ESP/UAD) a 25. Antonio Tiberi (ITA/TBV) 1:01. Simon Yates (GBR/TVL) 1:03. Primož Roglic (SLO/RBH) 1:18. Brandon McNulty (USA/UAD) 2:00. Adam Yates (GBR/UAD) 2:06. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 2:07. Richard Carapaz (ECU/EFE) 2:10. Thymen Arensman (NED/IGD) 2:27. Egan Bernal (COL/IGD) 2:33. Derek Gee (CAN/IPT) 2:37. Damiano Caruso (ITA/TBV) 2:38. Michael Storer (AUS/TUD) 3:14. Chris Harper (AUS/JAY) 3:18. Thomas Pidcock (GBR/Q36) 3:41. Mathias Vacek (CZE/LTK) 3:43. Giulio Pellizzari (ITA/RBH) 3:43. Davide Piganzoli (ITA/EOK) 3:53. Einer Rubio (COL/MOV) 4:03.

Fuente: AFP

Los participantes se midieron en una contrarreloj, la segunda de esta edición 108 de la ‘Corsa Rosa’. Fueron 28.6 kilómetros de recorrido entre Lucca y Pisa, la fracción contemplaba dos puntos de medición de tiempo.

Cabe destacar que el mexicano se subió al liderato general el pasado domingo tras la novena etapa, donde se convirtió en el primer mexicano en portar la llamada “maglia rosa“.

¿Qué sigue para Isaac del Toro en el Giro de Italia?

La edición 108 de la Corsa Rosa, en su undécima etapa este miércoles de mayo, iniciará aproximadamente a las 05:00 horas (tiempo del Centro de México).

El público mexicano podrá seguir toda la actividad de Isaac del Toro a través de la señal de Claro Sports.

¿Qué significa la “Maglia Rosa”?

La llamada “Maglia Rosa” es como se le conoce al jersey rosa que usa el líder del Giro de Italia para que los espectadores puedan reconocer al ciclista que está en la cima de la competencia.

El jersey en realidad se llama magliot y los hay en cuatro colores distintos, de acuerdo con Claro Sports:

Magliot rosa: Se le da al líder de la clasificación en el Giro de Italia. El ciclista que lo porte tras las 21 etapas que conforma el circuito, se podría proclamar como el ganador de la carrera.

Se le da al líder de la clasificación en el Giro de Italia. El ciclista que lo porte tras las 21 etapas que conforma el circuito, se podría proclamar como el ganador de la carrera. Magliot blanco: Es para los competidores más jóvenes de la carrera. Lo portan aquellos que tienen el mejor tiempo y que tengan 25 años o menos, como es el caso de Isaac del Toro.

Es para los competidores más jóvenes de la carrera. Lo portan aquellos que tienen el mejor tiempo y que tengan 25 años o menos, como es el caso de Isaac del Toro. Magliot azul: lo porta aquel que haya acumulado más puntos de rey de la montada, el que haya tenido un mejor desempeño en las pendientes a lo largo de la carrera.

lo porta aquel que haya acumulado más puntos de rey de la montada, el que haya tenido un mejor desempeño en las pendientes a lo largo de la carrera. Magliot morado: Es para la persona que tenga más puntos en los sprints intermedios y finales; por lo que dicha indumentaria lo coloca como el mejor sprinter de la carrera.

Antes de comenzar la actividad de este martes, Isaac del Toro dijo: Es un sueño estar en esta posición; me hace muy feliz por mí y por mi país. He trabajado mucho por ello, y me siento un afortunado”.

¿Quién es Isaac Del Toro Romero?

Originario de Ensenada, Baja California, Isaac Del Toro Romero nació el 27 de noviembre de 2003 y ha estado vinculado al ciclismo desde temprana edad, motivado por sus padres.

Su formación abarcó desde el ciclismo de montaña y el ciclocross hasta las rutas de alta competencia. Esta pasión lo llevó a dejar su tierra natal para abrirse camino en Europa.

En 2019 se unió a la A.R. Monex Pro Cycling Team, una escuadra basada en San Marino compuesta por ciclistas mexicanos que buscan proyectarse en el ámbito internacional.

Su carrera despegó en 2023 al ganar el Tour de l’Avenir, considerado el Tour de Francia para corredores Sub-23, lo que le valió un lugar en el poderoso equipo UAE Team Emirates.

En su debut en el Giro de Italia, Del Toro se ha mostrado sólido y ambicioso. Cuando se le preguntó si cree que puede ganar el Giro, el joven mexicano se mostró prudente, pero no dejó de soñar: “Soñar es gratis”, dijo con una sonrisa.

Este es su palmarés al momento:

Campeón del Tour de l’Avenir (2023)

3.º lugar en el Tour Down Under (Australia, 2024)

Campeón de la Vuelta a Asturias (2024)

1.º lugar en la Milano-Turín (2025)

Más momentos destacados de la Etapa 10 del Giro de Italia

El otro favorito a la victoria final en el Giro, Primoz Roglic, firmó el mejor crono de todos los líderes a pesar de haber sufrido una caída durante un reconocimiento del recorrido a primera hora de la mañana.

Sólo décimo en la general al inicio de la etapa después de haberse ido al suelo el domingo en los caminos de ‘sterrato’, el esloveno recuperó 19 segundos respecto a Ayuso para ascender al quinto puesto de la general, a 1:18 de la ‘maglia’ rosa.

Dan Hoole, del equipo Lidl-Trek, superó a dos británicos, el gran favorito Josh Tarling y Ethan Hayter, relegados respectivamente a siete y diez segundos.

De 26 años, Hoole es vigente campeón de Países Bajos en contrarreloj, su única victoria como profesional hasta este martes.

Su victoria de hoy confirma el soberbio inicio de Giro del Lidl-Trek, que, desde la salida en Albania, ya ha ganado tres etapas además de la ‘maglia’ rosa con Mads Pedersen.