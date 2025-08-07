GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro volvió a demostrar su calidad como ciclista. Foto: GettyImages

Isaac del Toro volvió a demostrar su talento y ambición en la montaña durante la tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2025. Aunque el mexicano no logró subir al podio, su actuación fue una de las más destacadas del día.

El mexicano finalizó en cuarta posición tras una intensa persecución y una lectura estratégica de la carrera, que lo mantuvo en la disputa hasta los metros finales.

Su esfuerzo confirma que es uno de los ciclistas más consistentes del pelotón y mantiene vivas sus aspiraciones en la clasificación general, donde ocupa el tercer lugar a sólo 26 segundos del líder.

De la persecución al protagonismo

La jornada arrancó con los típicos intentos de fuga. Seis corredores tomaron ventaja desde temprano, manteniendo más de cuatro minutos sobre el pelotón. Pero el control del UAE Team aceleró el ritmo en el ascenso a Oceka, marcando el inicio de la selección natural de favoritos, como le destaca Claro Sports.

Fue en el temido Puerto de Orduña donde las cartas fuertes comenzaron a mostrarse. Giulio Ciccone atacó con decisión a 26 kilómetros de la meta, y sólo el francés Léo Bisiaux pudo seguirle.

Poco después se sumaron Fortunato y Pellizzari. Del Toro, que había perdido contacto durante la escalada, protagonizó una persecución precisa en el descenso y logró reconectar con el grupo líder a 21 kilómetros del final. Ese regreso fue una muestra clara de su fortaleza y determinación.

Del Toro resiste entre los grandes

Con cinco corredores en punta, Ciccone, Bisiaux, Fortunato, Pellizzari y Del Toro, la etapa parecía encaminada a un sprint táctico. Atrás, los equipos Ineos y Red Bull intentaban cerrar la diferencia, sin éxito. Egan Bernal y Giovanni Aleotti encabezaban la cacería, pero la brecha de 30 segundos se mantuvo.

Del Toro no solo resistió los embates del terreno y el ritmo exigente de sus compañeros de fuga, sino que también intentó mantenerse siempre bien posicionado. Su capacidad para recuperarse tras el ascenso y mantenerse entre los más fuertes lo convirtió en uno de los protagonistas clave de la etapa.

Un final inesperado

Cuando todo apuntaba a una definición cerrada entre los cinco escapados, Léo Bisiaux sorprendió a todos. A 600 metros del final, lanzó un ataque explosivo que rompió cualquier intento de respuesta. Ni Ciccone, ni Pellizzari, ni siquiera un Del Toro combativo pudieron seguir su rueda.

El francés cruzó la meta en solitario y alzó los brazos con una victoria que puede ser un parteaguas en su carrera. Ciccone y Pellizzari lo acompañaron en el podio, mientras que Isaac del Toro finalizó cuarto, a pocos segundos del trío líder.

Aunque se quedó a un paso del podio en Valpuesta, Isaac del Toro continúa demostrando que está en plena forma.