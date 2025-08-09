Isaac del Toro se recupera de un pinchazo y se convierte en el primer mexicano en ganar la Vuelta a Burgos

GENERANDO AUDIO...

El mexicano tuvo una gran remontada en la última etapa | Claro Sports

Sin conquistar ninguna etapa, Isaac del Toro se proclamó dueño absoluto de la Vuelta a Burgos 2025. El ciclista originario de Ensenada, Baja California, dejó claro su talento y marcó un hito al convertirse en el primer mexicano en alcanzar el peldaño más alto del podio, además de ser apenas el cuarto latinoamericano en lograrlo. Con este triunfo, el pedalista de 21 años iguala las gestas de los colombianos Mauricio Soler (2007), Nairo Quintana (2013 y 2014) e Iván Ramiro Sosa (2018 y 2019). Lee la crónica completa y mira el resumen, AQUÍ.