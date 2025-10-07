Isaac del Toro termina en octavo lugar de la Tre Valli Varesine 2025

GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro se quedó en el top ten de la carrera. Foto: GettyImages

Isaac del Toro terminó en octavo lugar de la Tre Valli Varesine del Grande Trittico Lombardo este martes 7 de octubre, que fue ganado por su compañero de UAE Team Emirates, Tadej Pogacar.

El ciclista originario de Ensenada recorrió los 198 kilómetros marcados entre las localidades de Busto Arsizio y Varese, en un terreno compuesto en el que hubo planicie.

Del Toro se mantuvo en el pelotón con la vista puesta en los forasteros que de manera general se separan del resto, pero a “tiro de piedra” para alcanzarlos.

Isaac del Toro hace equipo con Tadej Pogacar

El mexicano acompañó a su coequipero, el esloveno Tadej Pogacar, quien es considerado el mejor ciclista del mundo y gran favorito en esta competencia.

Aunque el ciclista mexicano se mantuvo en el grupo de los punteros, en el tramo final no pudo sorprender y se ubicó entre los 10 primeros lugares.

Por su parte, Pogacar confirmó su condición de favorito y consiguió la victoria en la Tre Valli Varesine 2025, en una temporada en la que acumula 19 victorias.

El esloveno, vigente campeón del mundo en ruta, campeón de Europa y campeón del Tour de Francia, consiguió un nuevo triunfo en una de las últimas pruebas del año, con un tiempo de 4:34:28, en una carrera de 200,3 kilómetros con salida en la ciudad italiana de Busto Arsizio y llegada en Varese.

La Tre Valli Varesine forma parte de una serie de tres clásicas de un día junto a la Coppa Agostoni y la Coppa Bernocchi, todas en la región de Lombardía, Italia.

Las pruebas pertenecen al calendario UCI ProSeries y Europe Tour, sirven como un termómetro crucial y preparación inmediata para el Giro de Lombardía, el cual se disputará este 11 de octubre.

Aunque Isaac del Toro quedó en octavo lugar, viene de ganar el Giro Dell’Emilia el fin de semana, y con este triunfo acumuló 14 victorias en lo que va del año.