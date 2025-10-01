GENERANDO AUDIO...

Isaac del Toro se está convirtiendo en un referente del ciclismo. Foto: GettyImages

Isaac del Toro alcanzó el cuarto lugar del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), su mejor posición hasta ahora en su carrera y un logro inédito para un corredor nacional dentro de la élite del pelotón internacional.

El ascenso de dos posiciones en la clasificación se dio tras su brillante actuación en el Campeonato Mundial de Ruta en Kigali, Ruanda, donde finalizó quinto en la contrarreloj individual y séptimo en la prueba de ruta.

El ciclista mexicano se coloca solo por detrás de Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Mads Pedersen.

Estos resultados se suman a una temporada histórica, marcada por su desempeño en el Giro de Italia y múltiples victorias en clásicas europeas.

Los títulos de Isaac del Toro

Isaac del Toro, de 21 años, firmó un año de ensueño al acumular 13 triunfos entre etapas y pruebas de un solo día. Sus resultados contribuyeron al récord de 86 victorias del UAE Team Emirates, su escuadra, en una misma temporada.

El ciclista comenzó el año en el puesto 57 del ranking global, pero con esfuerzo fue escalando posiciones, como cuando fue subcampeón del Giro de Italia, además de campeón en la división Sub-23 de la ruta italiana.

También dejó huella en clásicas como la Coppa Sabatini, el Giro della Toscana y el Trofeo Matteotti, consolidándose como una de las revelaciones del ciclismo internacional.

Estos son los títulos que ha ganado Isaac del Toro:

1° del Tour de l’Avenir o Tour de Francia Sub-23 2023

del o Tour de Francia 2023 3° del Down Under de Australia 2024

del de 2024 1° de la Vuelta a Asturias 2024

de la 2024 1° en Milano-Turín 2025

en 2025 2° del Giro de Italia 2025 y maglia blanca

del y 1° en Tour de Austria 2025

en 2025 1° en La Clàssica de les Terres de l’Ebre 2025

en 2025 2° en Prueba Villafranca-Ordiziako Klasikoa 2025

en 2025 1° en GP Industria & Artigianato 2025

en 2025 1° en Giro della Toscana 2025

en 2025 1° en Coppa Sabatini 2025

en 2025 1° en Trofeo Matteotti 2025

en 2025 5° en la Contrarreloj del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

en la del 7° en la Prueba de Ruta del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025

Su actuación en el Mundial de Ruta

El pasado fin de semana, en Kigali, Ruanda, el bajacaliforniano mostró madurez táctica y resistencia frente a los mejores del mundo. En la contrarreloj individual, se mantuvo firme ante especialistas europeos para quedarse con el quinto lugar, mientras que en la prueba de ruta supo gestionar la dureza del recorrido y cruzó la meta en séptima posición.

Ambos resultados lo impulsaron hasta el top 5 del ranking UCI, superando a figuras como el portugués Joao Gonçalves. Hoy, la clasificación es liderada por Tadej Pogacar (11,430 puntos), seguido de Jonas Vingegaard (5,944) y Mads Pedersen (5,164). Del Toro ocupa la cuarta plaza con 4,504 unidades y es el único latinoamericano en el top 10, además del más joven entre los mejores cinco del mundo.

Un referente para el ciclismo latinoamericano

Isaac del Toro no llegó a la élite por casualidad. Su crecimiento ha sido de a poco pero con regularidad forjándose entre carreras del circuito europeo, incluyendo sacrificios fuera de casa desde muy joven y una mentalidad que lo empuja constantemente a buscar más, como lo menciona Olympics.