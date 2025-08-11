GENERANDO AUDIO...

Con la fuerza de sus piernas y el corazón puesto en la meta, el ciclista mexicano Iván Aguilar Villegas regaló a México su primer oro en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al dominar la exigente prueba de cross-country varonil con un tiempo de 1:16:53 minutos.

Originario de Hidalgo y bajo la guía del entrenador Juan Carlos Hernández, Aguilar dejó atrás la presión y los rivales para conquistar la pista de montaña en la Ciudad de Encarnación.

Su victoria no solo abrió el medallero dorado para México, sino que también selló su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La carrera tuvo un alto nivel de competencia: el argentino Nicolás Reynoso se llevó la plata con 1:17:42 minutos, seguido del brasileño Eiki Yamauchi con 1:17:58.

El también mexicano Nils Gutiérrez cerró en el quinto puesto con 1:21:42, demostrando el empuje tricolor en la disciplina.

A sus 22 años, Aguilar ya ha mostrado su calidad en Copas del Mundo de ciclismo de montaña y, en Asunción, confirmó que su talento y disciplina pueden llevarlo aún más lejos.

Este domingo, sobre la pista y con el oro colgando en su cuello, el ciclista hidalguense se convirtió en símbolo de orgullo para el deporte mexicano.