Iván García, clavadista mexicano y actual pareja de Paola Espinosa, reveló en un podcast que a la medallista olímpica la obligaban a mantener una relación sentimental con un compañero del equipo de clavados.

La declaración causó revuelo en redes sociales y medios de comunicación, ante un acto fuera del plano deportivo.

Durante una entrevista en el programa “La Capitana”, conducido por Sandra de la Vega, el “Pollo” García habló sobre los obstáculos que enfrentó al iniciar su relación con Paola Espinosa, medallista en Beijing 2008 y Londres 2012.

Contó que, durante ese tiempo, Paola era presionada para mantener una relación con un integrante del equipo, con el argumento de que eso ayudaba a mantener una estabilidad emocional.

Iván García explicó que, mientras estaba en Guadalajara y Paola en la Ciudad de México, la comunicación era constante. Sin embargo, enfrentaron momentos difíciles por las condiciones impuestas a ella:

También mencionó que, en alguna ocasión, Paola no pudo entrenar porque su entrenadora la presionaba para estar con esa persona.

“No, no entrené hoy. Llegué a la alberca y me agarró mi entrenadora con el otro involucrado y todo el día obligando a que yo regresara con esta persona. No me dejaron entrenar”, habría relatado Espinosa a García en ese tiempo.