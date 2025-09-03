GENERANDO AUDIO...

Jaime Munguía dijo estar feliz por el resultado. Foto: GettyImages

Jaime Munguía fue absuelto por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) luego de haber dado positivo en testosterona tras su victoria en mayo ante el francés Bruno Surace, en Riad, Arabia Saudita.

Según informó el propio CMB en su sitio oficial, el resultado positivo se debió a suplementos alimenticios contaminados y no a una intención deliberada por parte del peleador.

“El resultado positivo inicial se debía a complementos alimentarios contaminados y no a una acción deliberada del boxeador”, detalló la federación con sede en Ciudad de México.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, enfatizó que Munguía, de 28 años, fue investigado a fondo y no fue encontrado culpable de dopaje.

¿Por qué fue absuelto Jaime Munguía?

El Consejo Mundial de Boxeo concluyó que Jaime Munguía no incurrió en ninguna falta ética ni deportiva, y que su resultado positivo en testosterona se trató de un caso fortuito derivado del uso de productos contaminados, un fenómeno ya conocido en el ámbito deportivo.

“Todo el mundo tiene derecho a una investigación en profundidad y a defenderse”, afirmó Sulaimán, subrayando que la organización actúa con base en pruebas y no en especulaciones.

Con esta decisión, el CMB descarta sanciones y el récord del mexicano permanece intacto.

Así fue la revancha entre Munguía y Surace

La prueba que detonó la polémica se obtuvo después del combate del 4 de mayo en Riad, donde Munguía se impuso por decisión unánime ante Bruno Surace, cobrando revancha tras haber caído por nocaut frente al francés en diciembre de 2024.

Este triunfo representó una importante recuperación en su carrera, y el veredicto favorable del CMB le abre de nuevo las puertas a disputar un campeonato mundial.

“Siempre he sido una persona limpia”: Jaime Munguía

Tras darse a conocer la resolución del CMB, Jaime Munguía rompió el silencio y se dijo aliviado por haber limpiado su nombre.

“La verdad que me siento muy contento de esta noticia. Me siento contento ahora sí de mi inocencia. Siempre he sido una persona limpia, un atleta limpio. La verdad creo que hay que estar en igualdad de circunstancias arriba del ring, para mí era muy penoso esto de que creían que había usado una sustancia ilegal para mejorar mi rendimiento físico”, dijo el tijuanense en los Martes de Café.

La carrera del púgil mexicano podría retomar impulso luego de semanas de incertidumbre, ya que su reputación y próximos contratos estaban en pausa tras la noticia del presunto dopaje.

¿Qué sigue para Jaime Munguía?

Con el respaldo oficial del CMB, Munguía puede volver a entrenar y negociar futuros combates sin restricciones.

Munguía mantiene un historial profesional sólido, con más de 44 peleas ganadas y solo una derrota, lo que lo posiciona como uno de los boxeadores mexicanos con más proyección internacional actualmente.