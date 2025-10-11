Javier Aguirre ve en Colombia el examen ideal para pulir detalles rumbo al Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Javier Aguirre destaca el duelo ante Colombia | Imago 7

Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, habló sobre el próximo encuentro amistoso del Tricolor ante Colombia, el cual se disputará en Arlington, Texas, como parte de la Fecha FIFA de octubre. El estratega nacional destacó la importancia del duelo como una oportunidad para seguir corrigiendo errores y afinar detalles de cara al Mundial de 2026. El Vasco también enfatizó que la selección colombiana representa un rival de gran respeto, dado su nivel competitivo en la reciente eliminatoria sudamericana y por la calidad de sus jugadores.

El entrenador mexicano señaló que los partidos de preparación deben enfrentar a rivales exigentes, y los cafeteros son uno de esos equipos. Javier también señaló que el seleccionado colombiano ha mostrado un rendimiento destacable, ocupando un lugar cercano a los primeros puestos en la clasificación sudamericana. Destacó que la mayoría de los jugadores colombianos juegan en ligas extranjeras, como es el caso de Luis Díaz, lo que eleva el nivel de la competencia.

