Chicharito declara que tiene pareja a pesar de sus opiniones. FOTO: Cuartoscuro

En medio de la polémica por sus recientes declaraciones sobre el rol de las mujeres, Javier “Chicharito” Hernández sorprendió al revelar en redes sociales que actualmente tiene pareja.

Dirigiéndose a todos sus seguidores en redes sociales, compartió un pequeño clip para dar la noticia al mundo.

Chicharito confirma relación pese a críticas

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el futbolista de las Chivas del Guadalajara compartió un mensaje dirigido a quienes lo han criticado por su forma de pensar:

“Entonces, creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja, pero te vas dando cuenta que sí existe la mujer que aguanta al Chicharito. Interesante…”

El video, titulado “regresó el interesante”, muestra al delantero sentado en un sillón mientras lanza su mensaje. Al final, levanta un ramo de flores, sin revelar la identidad de su pareja ni dar más detalles.

Reacciones divididas en redes sociales

Como en otras ocasiones, el contenido generó reacciones mixtas entre sus seguidores. Algunos de los comentarios destacados fueron:

“Pero mete ya goles porfa”

“Javier ya vas a jugar? Sino para dejar de pagar mi chiva bono”

“Esooo padrino, aparte de meterla, das rosones! Mestrazo”

Las opiniones reflejan la división entre quienes lo apoyan y quienes lo critican, especialmente tras los mensajes que ha difundido en los últimos días.

Polémica por sus declaraciones sobre mujeres

El exjugador del Manchester United y Real Madrid ha estado en el centro de la controversia por dos videos en los que cuestiona el actual feminismo, señalando que las mujeres “exigen derechos sin querer responsabilidades”.

Los comentarios generaron críticas por ir en contra de la igualdad de género, al grado que el Club Guadalajara se deslindó oficialmente de las opiniones del delantero.

En respuesta, Chicharito publicó otro video acompañado de una especialista, con quien dijo estar explorando temas relacionados con la energía masculina y femenina. Aseguró que su intención era profundizar en temas que vive personalmente y que su profesión no debería limitarlo en estos debates.

Niega deber pensión alimenticia

Además, el delantero negó los rumores que lo señalan como deudor de pensión alimenticia, afirmando que no se encuentra en esa situación.

Mientras sigue acumulando reproducciones en redes sociales, Chicharito mantiene la atención del público, tanto por su desempeño como por sus declaraciones fuera del campo.