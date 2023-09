Jennifer Hermoso denuncia a Luis Rubiales por beso en la final del Mundial ante la Fiscalía: ¿qué procedería?

Jennifer Hermoso, campeona del mundo con España en Australia-Nueva Zelanda 2023, presentó una denuncia ante la fiscalía de la Audiencia Nacional contra Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) por el beso que le dio en la final del Mundial Femenil.

Fuentes de la principal instancia penal de España indicaron este miércoles 6 de agosto que la futbolista de Pachuca presentó una denuncia formal. Se trata de un paso imprescindible para que la vía penal avance, después de que la fiscalía iniciara una investigación contra Luis Rubiales por un “presunto delito de agresión sexual“.

Ahora que la jugadora denunció, la fiscalía de la Audiencia Nacional presentará formalmente su querella contra el directivo español “a la mayor brevedad posible“, detallaron las fuentes a la agencia de noticias AFP.

Desde una reciente reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede considerarse agresión sexual, una categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual, según remarca la agencia francesa.

El Artículo 178, referente al Capítulo I del Título VIII de Delitos contra la libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual a quien realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento.

El Código Penal contempla que “sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

La fiscalía de la Audiencia Nacional sólo podía presentar una querella contra Luis Rubiales con una denuncia formal de Jennifer Hermoso. “En el caso de delitos de naturaleza sexual, tiene que denunciar la persona agraviada”, explicaron fuentes de la fiscalía a AFP.

El caso que se investigará sucedió el pasado domingo 20 de agosto cuando España ganó la final del Mundial Femenino 2023. En los festejos, el presidente de la RFEF dio un beso en la boca a la jugadora Jennifer Hermoso.

Mientras Luis Rubiales clama que se trató de un beso consentido por la “10” de la Furia Roja, ella asegura que nunca dio su consentimiento. Por el contrario, aseguró sentirse vulnerable y víctima de una agresión.

“Casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (…) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti, me contestó ‘eres un crack’ y yo le dije ‘¿un piquito?’ Ella dijo, ‘vale’“.

Luis Rubiales