Jennifer Hermoso niega que beso de Luis Rubiales fuera consentido: “No tolero que se ponga en duda mi palabra”

Jennifer Hermoso, campeona del mundo con España en el Mundial Femenino 2023, negó que el beso de Luis Rubiales del pasado 20 de agosto fuera consentido. De esta forma, la jugadora de Pachuca desmintió los dichos del presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) en la asamblea de este viernes.

A través de un comunicado de la Asociación de Futbolistas Profesionales (FUTPRO), sindicato al que pertenece Jennifer Hermoso, la jugadora aseguró que nunca consintió el beso que le dio Luis Rubiales.

Asimismo, la jugadora española de 33 años afirmó que no tolerará que se ponga en duda su palabra y se inventen palabras que no dijo.

La número “10” de España, previamente, aseguró que FUTPRO se encargaría de defender sus intereses. El sindicato también fungirá como interlocutor del asunto.

[Te podría interesar: Jennifer Hermoso y Luis Rubiales rompen el silencio tras beso en final del Mundial Femenil 2023]

Luis Rubiales aseguró en una Asamblea General Extraordinaria que se trató de un beso “espontáneo, mutuo, eufórico y consentido“. Desde su perspectiva, el hecho de que la jugadora diera su consentimiento era la clave para poner fin a todas las críticas.

Asimismo, dio una secuencia de cómo sucedió el beso tras la final del Mundial Femenil 2023 en la que se coronó España. Según sus palabras, la futbolista tomó de la pierna o la cadera al presidente de la RFEF cuando estaba tumbado en el terreno de juego y luego se abrazaron. En ese momento habrían consentido el beso, aseguró el directivo.

“Me levantó del suelo. Me tomó de la cadera, de la pierna, no recuerdo exactamente. Casi nos caemos y cuando me dejó en el suelo nos abrazamos, me tomó en sus brazos y me acercó a su cuerpo, nos abrazamos y le dije ‘has sido fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial’. Ella me contestó ‘Eres un crack’. Y le pregunté: ‘¿Un piquito?’ Y me dijo ‘vale'”.

Luis Rubiales