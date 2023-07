Jesús Corona rompe el silencio sobre su salida del Cruz Azul

Jesús Corona, mítico portero que perteneció al Cruz Azul de la Liga MX por 14 años, rompió el silencio y habló sobre su salida del conjunto cementero y aseguró que no le dijeron las cosas de frente.

El arquero concedió una entrevista a ESPN, y aunque no dio nombres, se quejó sobre ellos porque consideró que éstos fueron quienes impulsaron a que no continuara con La Máquina pese a que Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, le aseguró que quería que siguiera.

Jesús Corona comentó que unos directivos del Cruz Azul fueron los que actuaron en contra de los intereses del mandamás del conjunto, ya que explicó que no fueron honestos con él durante las negociaciones de su renovación.

Señaló que respetó el punto de vista de ellos, principalmente lo que esperaban de él con el club, pero lamentó que estos “no le dijeron las cosas de frente” sobre que querían que saliera y que hubiera un cambio en la portería.

“A mí sí me hubiera gustado en su momento que hubieran sido más frontales, eso es lo único. De ahí yo respeto cómo ven el futbol y cómo lo analizan, las proyecciones que tienen, lo que quieren para la institución se respeta, pero sí me hubiera gustado que en su momento se me hubiera hablado con la verdad, que hubieran sido más frontales y nada más”.

Jesús Corona