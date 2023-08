Jinete es besado por dueña del caballo tras ganar carrera

El “otro” beso en el deporte ocurrió en la equitación. Foto: Imagen tomada de video

Otro polémico beso ocurrió en el deporte y ahora se registró en el mundo ecuestre cuando Jolene De’Lemos besó al jinete Sean Kirrane.

El jinete Sean Kirrane, de 23 años, y originario de Dublín, Irlanda, conquistó la carrera del Grupo 1 en el Coolmore Wootton Bassett Nunthorpe Stakes montando al caballo “Live in The Dream” este fin de semana.

Durante al celebración Jolene De’Lemos, propietaria del equino, no dudó en festejar con el joven jinete, y le plantó un beso a Kirrrane, quien no se esperaba tal muestra de celebración y lo que trajo a la memoria la situación que ocurrió entre Luis Rubiales y la jugadora Jenni Hermoso.

Ver más El jockey ganador del Ebor Festival, Sean Kirrane, recibe un beso de Jolene, la propietaria de live in the dream!! 🤔 pic.twitter.com/3MMJMQUHvE — Juanvi™🇪🇸 (@juanvi_pakete) August 27, 2023

En medio de la emoción, De’Lemos no dudó en plantar un beso en la boca al joven jinete, a pesar de la presencia de su esposo. La reacción de Kirrane, quien además se llevó un premio de 353 mil euros por su victoria, fue de visible sorpresa.

“Puedo decir con absoluta certeza que aún no lo he asimilado en absoluto. Todavía me siento como si hubiera ganado otra carrera, pero cruzar esa línea fue toda una sensación”, compartió el jinete en una entrevista con ITV.

Además, agradeció a los propietarios por mantener la fe en él y destacó su deseo de demostrar que es un verdadero velocista de alto nivel.

A raíz de esto, en las redes sociales se generó un debate, donde se pide que sea igual de juzgada como Rubiales, pues la acción “es prácticamente la misma”, pero “como es mujer y besa a un hombre, entonces todo está bien”.

Sean Kirrane no se ha pronunciado al respecto ni ha acusado a Jolene de acoso o agresión sexual.