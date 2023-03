Joana Sanz anuncia su separación de Dani Alves y se despide con dolorosa carta

La modelo Joana Sanz sorprendió a sus seguidores de Instagram tras publicar una carta escrita con su puño y letra en la que se despide de Dani Alves, acusado por abuso sexual, anunciando su separación definitiva. La española asegura que han sido “meses horribles” por lo que ya no aguanta más y prefiere avanzar en este duro capítulo de su vida.

A través de una carta llamada “De mi puño y letra“, Joana Sanz aseguró que finalmente ha decidido expresar sus sentimientos con respecto a la acusación y posterior detención de su esposo Dani Alves por un cargo de abuso sexual contra una joven de Barcelona, asegurando que pasará a la siguiente etapa de su vida, dejando al exfutbolista de Pumas.

“Me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”.

Joana Sanz