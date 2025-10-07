GENERANDO AUDIO...

Jordi Alba. Crédito Reuters

Jordi Alba, exjugador del FC Barcelona y de la selección española, anunció este martes que se retirará del futbol profesional al finalizar la temporada de la MLS con el Inter de Miami.

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, el lateral izquierdo de 36 años compartió la decisión que marca el fin de una carrera llena de títulos y momentos históricos.

“He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad”. Jordi Alba

“Gracias fútbol. Gracias por tanto”: el emotivo adiós de Alba

En su publicación de despedida, Jordi Alba agradeció al deporte que marcó su vida:

“Hoy cierro este capítulo sabiendo que lo he entregado todo. El fútbol ha sido, es y será siempre una parte esencial de mi vida. Gracias fútbol. Gracias por tanto”.

La noticia marca el fin de una era para uno de los jugadores más constantes y exitosos del futbol europeo de la última década. Su despedida se suma a la de otros referentes del Barça que ya se han retirado o juegan sus últimos años en la MLS.

Jordi Alba se despide tras una carrera llena de títulos

Jordi Alba se formó en las categorías inferiores del Barcelona, aunque fue liberado por el club por su baja estatura. Años más tarde, regresó al Camp Nou procedente del Valencia por 14 millones de euros, y allí jugó durante 11 temporadas, convirtiéndose en uno de los mejores laterales del mundo.

Con el Barça ganó:

6 títulos de LaLiga

1 Liga de Campeones (2015)

1 Mundial de Clubes

5 Copas del Rey

En 2023 fichó por el Inter de Miami, donde se reencontró con sus ex compañeros Lionel Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez, bajo la dirección técnica de Javier Mascherano, también exBarcelona.

En Estados Unidos, Alba sumó a su palmarés:

1 Leagues Cup

1 Supporters’ Shield

Se despedirá del futbol en noviembre, una vez concluya la temporada de la Major League Soccer.

Con la selección española, Jordi Alba disputó 93 partidos y fue una pieza clave en la histórica generación campeona de Europa.

En la Eurocopa 2012, marcó uno de los goles en la final ante Italia (4-0), coronando una actuación sobresaliente. Se retiró del combinado nacional en 2023, cerrando un ciclo que lo colocó entre los grandes laterales de su generación.