Terminó la Jornada 5, del Apertura 2025. Foto: Getty

La Liga MX cerró su Jornada 5 del Apertura 2025, con Pachuca y Monterrey como líderes de la clasificación, luego de que acumularon 12 de 15 puntos disponibles. Solo por la diferencia de goles, los “Tuzos” van al frente de la clasificación.

En tanto, la escuadra de Querétaro apenas suma una unidad, y por ende, fue ubicada en la última posición, entre los 18 clubes de primera división en el futbol mexicano.

Resultados de la Jornada 5, Apertura 2025

Puebla 0-2 Atlético San Luis

Necaxa 0-1-León

Guadalajara 1-2- Juárez

Cruz Azul 3-2- Santos

Tigres 1-3 América

Pachuca 0-2 Tijuana

Toluca 1-1 Pumas

Querétaro 3-3 Atlas

Monterrey 3-2 Mazatlán

Clasificación de la Liga MX, tras 5 fechas

Luego de disputarse la Jornada 5, Pachuca y Monterrey lideran el Apertura 2025 con 12 puntos, pero por mejor diferencia de goles, los hidalguenses encabezan la tabla de posiciones:

1-Pachuca tiene 12 puntos 2-Monterrey tiene 12 puntos 3-Cruz Azul tiene 11 puntos 4-América tiene 11 puntos 5-Toluca tiene 10 puntos 6-Tigres tiene 9 puntos 7-Tijuana tiene 8 puntos 8-Santos tiene 6 puntos 9-Atl. San Luis tiene 6 puntos 10-León tiene 6 puntos 11-Mazatlán tiene 5 puntos 12-Necaxa tiene 5 puntos 13-Pumas tiene 5 puntos 14-Juárez tiene 5 puntos 15-Atlas tiene 5 puntos 16-Guadalajara tiene 3 puntos 17-Puebla tiene 3 puntos 18-Querétaro tiene 1 punto

Fechas y horarios de la Jornada 6

Del viernes 22 al domingo 24 de agosto, se jugará la Jornada 6 del Apertura 2025, destacando un par de encuentros, Cruz Azul vs. Toluca y Atlas vs. América. Así va esta fecha:

Viernes 22 de agosto: Juárez vs. Santos a las 19:00 horas

Viernes 22 de agosto: Querétaro vs. Atlético San Luis a las 19 horas

Viernes 22 de agosto: Tijuana vs. Guadalajara a las 21:00 horas

Sábado 23 de agosto: León vs. Pachuca a las 17 horas

Sábado 23 de agosto: Monterrey vs. Necaxa a las 19 horas

Sábado 23 de agosto: Mazatlán vs. Tigres a las 19 horas

Sábado 23 de agosto: Cruz Azul vs. Toluca a las 21:05 horas

Domingo 24 de agosto: Pumas vs. Puebla a las 17 horas

Domingo 24 de agosto: Atlas vs. América a las 19:05 horas

Líderes de goleo y asistencias en el Apertura 2025

Hasta la Jornada 5, en la tabla de goleo están:

Ángel Sepúlveda ( Cruz Azul ) con 5 goles

( ) con 5 goles Germán Berterame (Monterrey) con 4 goles

Joao Pedro Geraldino (Atlético San Luis) con 4 goles

Carlos Alberto Rodríguez (Cruz Azul) con 3 goles

Helio Junio Nunes (Toluca) con 3 goles

Jonathan Ozziel Herrera (Tigres) con 3 goles

Jorge Antonio Ruvlcaba (Pumas) con 3 goles

En tanto, la tabla de asistencias la encabeza José Paradela, de Cruz Azul, con un total de cinco.