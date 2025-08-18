Jornada 5, Apertura 2025: resultados, clasificación y próximos partidos
La Liga MX cerró su Jornada 5 del Apertura 2025, con Pachuca y Monterrey como líderes de la clasificación, luego de que acumularon 12 de 15 puntos disponibles. Solo por la diferencia de goles, los “Tuzos” van al frente de la clasificación.
En tanto, la escuadra de Querétaro apenas suma una unidad, y por ende, fue ubicada en la última posición, entre los 18 clubes de primera división en el futbol mexicano.
Resultados de la Jornada 5, Apertura 2025
- Puebla 0-2 Atlético San Luis
- Necaxa 0-1-León
- Guadalajara 1-2- Juárez
- Cruz Azul 3-2- Santos
- Tigres 1-3 América
- Pachuca 0-2 Tijuana
- Toluca 1-1 Pumas
- Querétaro 3-3 Atlas
- Monterrey 3-2 Mazatlán
Clasificación de la Liga MX, tras 5 fechas
Luego de disputarse la Jornada 5, Pachuca y Monterrey lideran el Apertura 2025 con 12 puntos, pero por mejor diferencia de goles, los hidalguenses encabezan la tabla de posiciones:
1-Pachuca tiene 12 puntos
2-Monterrey tiene 12 puntos
3-Cruz Azul tiene 11 puntos
4-América tiene 11 puntos
5-Toluca tiene 10 puntos
6-Tigres tiene 9 puntos
7-Tijuana tiene 8 puntos
8-Santos tiene 6 puntos
9-Atl. San Luis tiene 6 puntos
10-León tiene 6 puntos
11-Mazatlán tiene 5 puntos
12-Necaxa tiene 5 puntos
13-Pumas tiene 5 puntos
14-Juárez tiene 5 puntos
15-Atlas tiene 5 puntos
16-Guadalajara tiene 3 puntos
17-Puebla tiene 3 puntos
18-Querétaro tiene 1 punto
Fechas y horarios de la Jornada 6
Del viernes 22 al domingo 24 de agosto, se jugará la Jornada 6 del Apertura 2025, destacando un par de encuentros, Cruz Azul vs. Toluca y Atlas vs. América. Así va esta fecha:
- Viernes 22 de agosto: Juárez vs. Santos a las 19:00 horas
- Viernes 22 de agosto: Querétaro vs. Atlético San Luis a las 19 horas
- Viernes 22 de agosto: Tijuana vs. Guadalajara a las 21:00 horas
- Sábado 23 de agosto: León vs. Pachuca a las 17 horas
- Sábado 23 de agosto: Monterrey vs. Necaxa a las 19 horas
- Sábado 23 de agosto: Mazatlán vs. Tigres a las 19 horas
- Sábado 23 de agosto: Cruz Azul vs. Toluca a las 21:05 horas
- Domingo 24 de agosto: Pumas vs. Puebla a las 17 horas
- Domingo 24 de agosto: Atlas vs. América a las 19:05 horas
Líderes de goleo y asistencias en el Apertura 2025
Hasta la Jornada 5, en la tabla de goleo están:
- Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) con 5 goles
- Germán Berterame (Monterrey) con 4 goles
- Joao Pedro Geraldino (Atlético San Luis) con 4 goles
- Carlos Alberto Rodríguez (Cruz Azul) con 3 goles
- Helio Junio Nunes (Toluca) con 3 goles
- Jonathan Ozziel Herrera (Tigres) con 3 goles
- Jorge Antonio Ruvlcaba (Pumas) con 3 goles
En tanto, la tabla de asistencias la encabeza José Paradela, de Cruz Azul, con un total de cinco.