Jornada del Masters de Augusta se suspende por tormenta; árboles caen cerca de aficionados

El golfista estadounidense Brooks Koepka se convirtió este viernes en el solitario líder del Masters de Augusta por delante del español Jon Rahm, con Tiger Woods luchando contra la eliminación en una jornada que fue suspendida por una tormenta que provocó la caída de árboles en el campo.

El primer Grand Slam de la temporada vivió un gran susto cuando los fuertes vientos provocaron la caída de tres árboles cerca de aficionados en las inmediaciones del hoyo 17.

El juego se detuvo poco después ante el pronóstico de llegada de la tormenta. Tras un momento de incertidumbre, los organizadores confirmaron que ninguno de los espectadores resultó herido en el incidente y confirmaron que el juego quedaba suspendido hasta este sábado.

En el momento de la interrupción un total de 39 jugadores todavía se encontraban dispersados por el campo tratando de finalizar su segunda ronda.

Koepka, representante del circuito rebelde LIV Golf, estuvo entre los primeros jugadores que saltó al campo y completó su recorrido con una tarjeta de 67 golpes (-5) y un acumulado de -12.

Su primer perseguidor es el español Rahm, el número tres mundial, con -9 después de sus nueve primeros hoyos de la jornada.

Rahm había terminado la primera ronda en el coliderato junto a Koepka y el noruego Viktor Hovland, quien bajaba a la cuarta plaza con -6 después de 10 hoyos, igualado con el estadounidense Collin Morikawa

En el tercer lugar se encontraba el sorprendente Sam Bennett, un golfista amateur que terminó también su ronda en 68 golpes y tiene un acumulado de -8.

Bennett, que sueña con ser el primer amateur en triunfar en este emblemático torneo, llegó a estar en la segunda posición durante la jornada pero Rahm, decidido a enfundarse su ansiada primera chaqueta verde, lo adelantó con dos birdies consecutivos en los hoyos 8 y 9.

Koepka, ganador de cuatro títulos ‘Major’, aprovechó a la perfección su temprana hora de inicio para poner tierra de por medio con un eagle y tres birdies.

“Ha sido muy sólido. No me he equivocado demasiado. Tienes que hacer birdies en estos hoyos de par 5 e hice un buen trabajo con eso”.

Brooks Koepka.