José Frías, el emotivo festejo del primer lugar del grupo de silla de ruedas del Maratón de la CDMX

José Frías consiguió el primer lugar del grupo de silla de ruedas del XLII Maratón de la CDMX Telcel 2025.

El evento reúne a cerca de 30 mil corredores este domingo 31 de agosto, atletas de todo el mundo toman las calles para vivir una experiencia de 42.195 km, pasando por las principales avenidas de la Ciudad de México con salida frente al Estadio Olímpico Universitario y meta en el Zócalo.

José Frías: ganador del grupo de silla de ruedas

José Frías logró un tiempo de una hora 38 minutos y 48 segundos, con el que se proclamó ganador en el grupo de varonil en sillas de ruedas.

Frías fue puntero de la categoría de silla de ruedas durante gran parte de la carrera, antes de la hora y media cruzó por la escultura del Caballito en Reforma, donde dio vuelta para dirigirse hacia el Zócalo.

En cuestión de minutos, llegó a la Calle de Madero, en donde lucieron sitios históricos como la Casa de los Azulejos, decantando al ganador de la categoría de silla de ruedas antes de cumplir la hora y cuarenta minutos.

Cientos de personas celebraron la recta final de Frías, quien tuvo que dar vuelta en la calle Ignacio Allende para completar los kilómetros del maratón.

En los últimos metros, José Alan Frías Moreno, originario de Puebla, saludó a las personas que lo esperaban.

Frías cruzó la meta al borde de las lágrimas, pues aunque no pudo romper el récord de la competencia, logró su objetivo personal en el XLII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025.

El segundo lugar de la rama de silla de ruedas fue para Marco Antonio Caballero, originario del Estado de México.

Mientras que el tercer lugar, quien a pesar de comenzar como punta, sufrió una caída, se trata de Gonzalo Valdovinos.

La historia de superación de José Frías

José Frías tuvo un accidente al “irse de pinta” en la universidad con un amigo, el joven estiró el brazo y tocó un cable de alta tensión porque estaban jugando, por la descarga “voló” 15 metros ya que estaba haciendo tierra.

El joven ha contado que este accidente le cambió la vida y lo dejó sin moverse de la parte baja del cuerpo. Su madre fue su apoyo para levantarse de la cama.

XLII Maratón de la CDMX Telcel 2025

