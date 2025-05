GENERANDO AUDIO...

¡Así se ve el ojo cerrado de Juan Ayuso, compañero de Isaac del Toro! | Foto: AFP

Juan Ayuso, compañero de Isaac del Toro en el equipo UAE Team Emirates XRG, quedó fuera definitivamente del Giro de Italia 2025. ¿La razón? Una picadura de abeja en el ojo que le provocó tal hinchazón que está inhabilitado para seguir compitiendo en la prestigiosa competencia de ciclismo.

Cabe destacar que, pese a un inicio prometedor por parte del atleta español, el pasado martes se quedó sin oportunidad de competir por la punta de la clasificación al perder 14 minutos en la decimosexta etapa.

¡El piquete de abeja que deja fuera a Juan Ayuso del Giro de Italia 2025!

El ciclista español de 22 años arrancó la Etapa 18 del Giro de Italia este jueves 29 de mayo; sin embargo, se retiró pronto por un dolor de rodilla y una picadura de abeja en el ojo derecho, según informó el equipo UAE.

“A pesar de sus mejores esfuerzos, es hora de que Juan descanse y se recupere para sus próximos objetivos”. UAE Team Emirates XRG

Ayuso sufrió el piquete durante la etapa de ayer, según comunicaron medios de comunicación españoles como Antena 3, el cual también informó que sufrió una fuerte reacción alérgica en la cara, impidiéndole abrir el ojo derecho.

“No puedo ver con el ojo derecho. El equipo me ha dicho que no saliera, pero he querido por lo menos probar para ayudar al equipo”, explicaba este jueves el ciclista de Jávea.

Mientras corría, Ayuso no pudo evitar rascarse el ojo en señal de dolor. Finalmente, puso pie en tierra para treparse al coche del equipo UAE.

¿Qué dijo Juan Ayuso sobre su retirada?

El español lamentó tener que abandonar el Giro de Italia a tres etapas de terminar; sin embargo, le deseó suerte a su compañero Isaac del Toro, quien está en la lucha por obtener el título.

“Les deseo lo mejor a los chicos y espero que Isaac pueda mantener el color rosa hasta Roma”. Juan Ayuso

“Obviamente no es así como quería que terminara mi Giro pero hay cosas que están fuera de mi control”, dijo el joven competidor español.

Una caída en picada para Juan Ayuso en el Giro de Italia

Juan Ayuso perdió más de 45 minutos en las etapas 16 y 17. Por este motivo, se encontraba en el puesto 26 de la tabla general a 49 minutos de Isaac Del Toro.

Sin embargo, hasta antes de la decimosexta etapa, se encontraba en la segunda posición general, compitiendo en un mano a mano con el mexicano; a partir de ahí, todo comenzó a ir de mal en peor.

El Giro de Italia 2025 pintaba tan pien para Juan Ayuso que se llevó el triunfo en la Etapa 7 de Castel di Sangro a Tagliacozzo, superando al propio Isaac del Toro, quien terminó en segundo lugar en aquella ocasión.

Isaac del Toro sigue en pie para tratar de ganar el Giro de Italia 2025

Solo restan tres etapas del Giro de Italia 2025 y el mexicano Isaac del Toro sigue en el liderato general de la competencia con 41 segundos de ventaja sobre el ecuatoriano Richard Carapaz. ¿Qué sigue para que pueda coronarse en esta prestigiosa competencia de ciclismo?

Posteriormente, se correrán las etapas definitivas de esta forma:

Etapa 19: Biella – Champoluc de 166 kilómetros (Cinco estrellas de dificultad) Viernes 30 de mayo

Etapa 20: Verrès – Sestrière de 205 kilómetros (Cinco estrellas de dificultad) Sábado 31 de mayo

Etapa 21: Roma de 143 kilómetros (Una estrella de dificultad) Domingo 1 de junio

La llamada “Maglia Rosa” es como se le conoce al jersey rosa que usa el líder del Giro de Italia para que los espectadores puedan reconocer al ciclista que está en la cima de la competencia. Isaac lo ha utilizado por nueve etapas seguidas.