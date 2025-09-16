GENERANDO AUDIO...

Juan Celaya participó en el desfile militar este 16 de septiembre. Foto: AFP

Juan Celaya, clavadista olímpico, vivió un percance automovilístico de camino al desfile militar la mañana del 16 de septiembre en la Ciudad de México donde perdió su celular.

El deportista mexicano relató que perdió su teléfono tras un percance automovilístico cerca del Palacio de los Deportes, cuando se dirigía junto con su compañero Osmar Olvera al Campo Militar para participar en los actos protocolarios de las celebraciones patrias.

Juan Celaya y su percance junto a Osmar Olvera

Celaya explicó publicó un video donde señaló que ambos salieron del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) rumbo al Campo Militar. Sin embargo, durante el trayecto, el vehículo en el que viajaban cayó en un bache sobre la intersección de avenida Añil y Río Churubusco, lo que los obligó a detenerse para cambiar una llanta.

Mientras realizaban la maniobra, el clavadista utilizó su celular como linterna para iluminar el área donde colocaron el gato hidráulico. Tras concluir el cambio, los atletas retomaron su camino sin darse cuenta de que el dispositivo había quedado olvidado en la calle.

“Me acordé a los dos minutos de haber subido al coche y cuando regresamos ya no estaba mi celular”, explicó Celaya.

Clavadista hace llamado a la solidaridad

Ante la imposibilidad de recuperarlo de inmediato, Celaya lanzó un mensaje público con la esperanza de que la persona que recogió el dispositivo lo devuelva.

“Ayuda, para poder contar a esta persona y decirle que haga su buena obra del día, que regrese mi celular (…) ofrecemos una recompensa, quiero tener otra vez los contactos de mi celular y también contactarme con mi familia para que sepan que estoy bien”, expresó el clavadista.

El atleta incluso compartió un mapa que señala la zona exacta del extravío: avenida Añil y Río Churubusco, frente al Palacio de los Deportes.

Reacciones en redes sociales

La situación generó muestras de solidaridad entre seguidores de Celaya y Olvera, quienes difundieron la historia con la esperanza de que llegara a la persona que recogió el celular.

Varios usuarios resaltaron la vulnerabilidad de los deportistas en este tipo de incidentes y la importancia de mantener la comunicación con sus familias, especialmente en un día de gran exposición pública como lo es el 16 de septiembre.