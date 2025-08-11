Juegos Panamericanos Junior 2025: el medallero y los mejores resultados de México hasta ahora

GENERANDO AUDIO...

Así va México en los Juegos Panamericanos Junior 2025. Foto: Getty / Ilustrativa

La delegación mexicana inició con fuerza su participación en los Juegos Panamericanos Junior 2025, que se llevan a cabo del 9 al 23 de agosto en Asunción, Paraguay, con sedes alternas en Encarnación y San Bernardino.

Esta es la segunda edición del certamen multideportivo juvenil continental, que reúne a los mejores atletas de entre 14 y 22 años de toda América.

En esta ocasión, México viajó con una de las representaciones más numerosas del evento: 381 atletas distribuidos en decenas de disciplinas.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) ha fijado como objetivo superar las 172 medallas obtenidas en la edición inaugural celebrada en Cali-Valle 2021, donde México finalizó en la segunda posición general.

Medallero de México al momento

Tras los primeros días de competencia, México suma un total de ocho medallas:

Oro: 1

Plata: 5

Bronce: 2

Si bien el arranque ha estado dominado por preseas plateadas, la delegación ya logró su primer oro gracias a una sobresaliente actuación en ciclismo.

[TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Iván Aguilar Villegas conquista primer oro para México en Panamericanos Junior]

Principales resultados

Ciclismo: el primer oro para México

El honor de inaugurar el medallero dorado para el país correspondió a Iván Aguilar, quien dominó la prueba de ciclismo de montaña XCO varonil con un tiempo de 1:16:53, demostrando potencia y técnica sobre un trazado exigente.

En esta misma disciplina, José Antonio Prieto aportó otra alegría al conquistar la medalla de plata en la contrarreloj individual masculina con un registro de 49:23.25.

Remo: esfuerzo sincronizado

En aguas paraguayas, Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro se adjudicaron la medalla de bronce en la prueba de doble scull varonil (M2x), mostrando gran coordinación y resistencia ante duros rivales de Argentina y Chile.

Judo: combates cerrados y preseas

El tatami también entregó metales a México, Eduardo Sagastegui se quedó con el bronce en la categoría -60 kilogramos, tras una intensa ronda de repechaje. Por su parte, Aylin Ávila alcanzó la plata, consolidándose como una de las jóvenes promesas del judo nacional.

Tiro deportivo: puntería de precisión

En la modalidad pistola de aire 10 metros femenil, Sofía Ibarra obtuvo la plata con una marca de 237 puntos, quedando muy cerca de la campeona brasileña.

Esgrima: destreza con la espada

La mexicana Ana Paredes logró el subcampeonato en la especialidad de espada, cerrando una final reñida que se definió por escasos puntos.

Natación: velocidad en el relevo

En la piscina, el equipo conformado por Celia Pulido, Fernanda Elizondo, María Fernanda Méndez y Valeria Villarreal firmó una destacada actuación en el relevo femenil 4×100 metros libre, consiguiendo la medalla de plata.

Un arranque prometedor

El medallero de México refleja un inicio sólido y competitivo, aunque el número de oros aún es reducido, las actuaciones individuales y colectivas muestran que la delegación tiene potencial para escalar posiciones en los próximos días.

Con varias disciplinas clave aún por disputarse como atletismo, clavados y taekwondo, el pronóstico es favorable para superar la histórica cifra de preseas de 2021.

Los Juegos Panamericanos Junior no solo ofrecen una vitrina para que los atletas juveniles acumulen experiencia internacional, sino que también representan un semillero de talentos rumbo a los Juegos Panamericanos de 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028. México, con su equipo joven y ambicioso, busca dejar huella en Asunción 2025.